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最新民調 賴清德重挫10個百分點

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
台灣民意基金會最新民調顯示，三腳督情況下，和上月相比，民進黨總統參選人賴清德支持度重挫10個百分點，顯示進口蛋風暴的殺傷力不小。 圖／引自游盈隆臉書
台灣民意基金會最新民調顯示，三腳督情況下，和上月相比，民進黨總統參選人賴清德支持度重挫10個百分點，顯示進口蛋風暴的殺傷力不小。 圖／引自游盈隆臉書

【文．邢雲】

《台灣民意基金會》今（26）天公布最新民調，在三腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德雖居首位，獲33.4%支持度，但和上個月相比，卻重挫10個百分點。其次，民眾黨總統參選人柯文哲獲27.4%支持度，居第二，國民黨總統參選人侯友宜支持度雖比上月回升3.6個百分點，但仍以17.2%居第三。

根據《台灣民意基金會》今天公布的民調顯示，三腳督情況下，選民對賴清德的支持度33.4%，柯文哲27.4%，侯友宜17.2%，另有15.5%未決定，6.5%沒意見、不知道、拒答。賴清德仍居第一，領先第二的柯文哲6個百分點，柯文哲則領先居三的侯友宜10.2個百分點。

和上月相比，賴、柯、侯3人競爭態勢出現巨大轉變，3人排序雖未變，但賴清德支持度重挫10個百分點；柯文哲略增 0.8個百分點，變化不大，但和第一名的賴清德差距僅剩6個百分點；侯友宜回升3.6個百分點，但和賴清德相差16.2個百分點，相差比率仍高。

從年齡層分析，柯文哲在44歲以下支持者一枝獨秀，賴清德在45歲以上支持者獲壓倒性勝利，侯友宜在54歲以下敬陪末座，55歲以上居次；從政黨支持傾向看，民進黨支持者中8成1挺賴清德，9.2%挺柯，2%挺侯；國民黨支持者中5成7挺侯，約2成挺柯，7.3%挺賴； 民眾黨支持者中，8成3挺柯，4.4%挺侯，2.4%挺賴；中性選民中，1成7挺賴，1成6挺柯，1成挺侯。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，9月選戰情勢丕變，原本遙遙領先的賴清德重挫10個百分點，使選舉競爭出現結構性緊縮。儘管賴仍穩定領先，但整體選情已峰迴路轉，戲劇性回歸8月以前狀態，這也強烈暗示總統選舉過程與結果的不確定性。

至於賴清調為何重挫？游盈隆說，初步解釋是8月的快樂時光（Happy hours）效應已結束，再加上一個猛爆性突發事件，即進口雞蛋爭議，引發系統性危機，不但重創民進黨支持度，還重創總統蔡英文聲望，嚴重傷及行政院長陳建仁內閣施政滿意度，進一步對賴清德總統選情造成重傷害。

所謂「8月快樂時光效應」，是指賴清德以總統特使身份率團出訪，創造媒體曝光率，再加上8月台美與台日關係加溫，及在野陣營分崩離析對賴有利的整體狀態。

游盈隆認為，進口蛋專案爭議，前農業部長陳吉仲請辭前，都未針對各種疑點給出明確答案，因此引起民眾的不滿與憤怒。對賴陣營而言，這起突發事件彷彿變生肘腋，禍起蕭墻，將競選團隊過去半年 的努力毀於一旦。

至於柯、侯，游盈隆說，柯文哲民意支持度6月以來始終維持2成7上下，穩居第二，但至今感覺不到有向上提升的強力動能；而侯友宜過去一個月，民意支持度上升3.6個百分點，訪美表現比預期好是原因之一，未來如何急起直追仍是頭痛問題。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2023年9月18-20日3天；對象以全國為範圍20歲以上成年人；有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

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