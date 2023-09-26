傳侯柯聯手參選 國民黨高層一個月內攤牌

【文．沈世鵬】

《美麗島電子報》最新民調顯示，若藍白整合參選2024對上賴清德，無論是「侯柯配」或「柯侯配」，均能拿下四成以上支持度，相對有機會能贏得總統大選。目前傳出，藍營內部已有默契朝向非綠陣營共推1組人參選，最終會由侯友宜或柯文哲代表登記參選，最晚一個月內就將對外公布。

《美麗島電子報》最新國政民調顯示，當民眾被問到，如果明年大選主要候選人只有2組參選，1組是國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲合作的「侯柯配」，另1組是民進黨賴清德和蕭美琴的「賴蕭配」，您可能會投給哪1組？結果顯示，侯、柯配支持度為41.8%，賴、蕭配為43.4%，儘管這樣的在野組合落後對手，但雙方已在誤差範圍內。

另方面，當民眾被問到，如果明年大選其中1組參選人是民眾黨柯文哲和國民黨侯友宜合作的「柯侯配」，另1組是民進黨賴清德和蕭美琴的「賴蕭配」，您可能會投給哪1組？柯、侯配支持度為43.2%，賴、蕭配為41.5%，領先1.7%，但同樣在誤差範圍內。

面對民調顯示在野經整合後，才較有可能贏得大選，對此，有媒體披露，藍白研商整合已進入最後階段，其中侯友宜競選總部與國民黨高層已有默契，要往非綠陣營共推1組人參選的方向推進，預計一個月內就會對外宣布結果；因此，目前侯友宜已卯足勁全力衝刺，爭取在整合過程中成為非綠的代表參選者。

此外，中廣董事長趙少康日前也傳出密會前高雄市長韓國瑜，力促韓國瑜能發揮在藍營的能量，共同促成藍白整合，已盡速凝聚在野陣營的團結。