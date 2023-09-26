算力才是王道！孟晚舟喊「華為做3件事」 郭正亮：這才可怕

【文．邢雲】

華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟先前曾在演講指出，華為將從過去十年的「All IP」到「All Cloud」，正式啓動「全面智慧化」（All Intelligence）戰略，持續打造堅實的算力（計算能力與速度）底座，滿足各行各業多樣性的AI算力需求，為世界構建第二選擇。前立委郭正亮昨在《新聞大白話》節目強調，華為不只做手機，他要連結所有環境、對象，讓所有應用模型化，最後讓所有決策都可計算，這才是可怕的東西。

郭正亮指出，9/25發布會就是孟晚舟被加拿大關押釋放的2周年，是一種「復仇成功、王者榮歸」。她曾說如果信念有顏色，那就是「中國紅」，那時就已舉起了中國民族主義號角。其實看到這些產品不會意外，但更要重視的是孟晚舟9月20日那場演講，今天這只是她的第一階段而已。

郭正亮表示，孟晚舟在9月20日那場演講說，2023年是all intelligence（全面智慧化），她之前是all cloud，雲端化；第一個十年是all IP（整合網路），第二個十年就是全部雲端化，接下來的十年，就是全部要人工智慧了！所以她揭示了一個新的人工智慧的開始。

「講了三句話，非常精確！」郭正亮指出，孟晚舟說要讓所有對象連結起來，這只是第一波，7、8個產品都是對象。第二個是要讓所有應用模型化，就是所有的應用，未來都要用人工智慧導入。最後，就是她的目標，讓所有決策都可以計算！

「所以為什麼任正非會講那句話：未來算力是所有科技的基礎！」郭正亮強調，所以美國應要深思，華為後面那兩句話代表的意義。不要以為華為是個手機公司，是對個人來講，手機是必要的平台，可是華為要做的是手機加智慧車，加上你的家庭、企業，還有未來整個環境數位化的系統，他要把它全部連起來！這才是可怕的東西，未來他要把所有的應用都模型化，導入人工智慧，最後就是所有決策都可計算。