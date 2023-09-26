侯友宜端政策牛肉聲量躍上第一名 郭台銘連署中聲量卻墊底

【文．楊雪妍】

昨(25)日國民黨總統參選人侯友宜端出政見牛肉，提出三大生育政策，包括補助凍卵保障生育、提高育嬰留職津貼、三胎家庭百萬租金補貼，聲量飆漲竄升到第一名，值得注意的是郭台銘連署開跑聲量卻墊底。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/25到9/26的潛在候選人聲量排名侯友宜第一名，聲量是30,716(上升1)，第二名是賴清德，聲量是22,113(下降1)，第三名是柯文哲，聲量是11,940，第四名是郭台銘，聲量是5,450。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名侯友宜位居第一名，主要是三立新聞的FB在討論「侯友宜拋3大生育政見！生3胎「百萬租金補貼」凍卵補助、留職停薪全薪」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3310筆，網友表示「喊爽錢在那裏」、「先幫助小家庭和青年都有房才是重點」、「看的到吃不到！」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，沒有登上選情熱議前五名。排名第三名的柯文哲，主要是ppt的Gossiping在討論「柯文哲高雄廟口開講 批台灣遇到「一顆雞蛋、一隻蚊子」問題」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有743筆，網友表示「還有一個騙子柯師傅的問題」。第四名的郭台銘，沒有登上選情熱議前五名。