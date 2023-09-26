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大陸青年愛到景德鎮「躺平」 國際媒體關注

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
景德鎮陶陽里御窯景區。 圖／景德鎮發布
景德鎮陶陽里御窯景區。 圖／景德鎮發布

【文．宋秉忠】

這幾年，大陸青年突然湧進江西景德鎮工作、創業、生活，逃離城市「內捲」（過度競爭）的生活，到景德鎮「躺平」，過起「小確信」的日子，這一趨勢最近被BBC報導後，再度引爆話題。

大陸青年向BBC表示，「在景德鎮感受到了以前沒有的快樂和自由。」當地正經歷一股新的潮流——有3萬多名年輕人選擇在近年移居此地。許多人表示，移居這裡是因為被當地的陶瓷工坊所吸引，希望從城市的「內捲」生活中逃離出來。

景德鎮當地人叫外來常住客為「景漂」，去年官方統計，有3萬名景漂；此外，還有超過5千名「洋景漂」，其中不乏英國皇家藝術學院的教授、哈佛大學的博士以及國際陶藝界的知名藝術家等。

洋景漂會慕名而來，是因為當地政府與民間的精心籌劃，目前，景德鎮已經與美、英、法、日、韓等國家和地區的30多所高校建立友好合作關係，讓留學生在景德鎮學習陶藝知識、製瓷技藝，進而瞭解中華文化，畢業後或成為「景漂」一份子，或回鄉傳播陶瓷文化，替景德鎮打響國際知名度。

景德鎮古窯民俗博覽區。 圖／景德鎮文旅
景德鎮古窯民俗博覽區。 圖／景德鎮文旅

至於大陸「景漂」則是因為以下原因入駐德鎮：

一，除了原本的「村村窯火，戶戶陶埏」條件外，景德鎮近年也強化當地的文創環境，如東市區「三陶一區」文創空間、以御窯廠遺址為核心的陶陽裡歷史街區、以三寶國際瓷谷為載體的陶源谷藝術景區等。

二，大陸青年選擇景德鎮創業或生活，主要還是看中當地低廉的房租和物價，例如租40多平方米的一居室每月只需500元人民幣。

三，由於大批年輕人入住，原本的古鎮也開始熱鬧起來，這兩年，景德鎮的夜市也火了起來，頻頻登上網路熱搜，每到週末，陶瓷市集吸引著很多「景漂」擺攤，還有街頭演出、創意表演等。

景德鎮也趁勢進行網路行銷，像2022年舉辦景德鎮首屆數字陶瓷藏品全球創意大賽，讓古老的瓷刻藝術與AI技術「牽手」，畫出頗有科技感的瓷板畫；透過直播間，全大陸的陶瓷愛好者還能看到古老窯口的開窯過程。

大批年輕「景漂」入駐，也在景德鎮創造出新的產業鏈，就以景德鎮陶溪川為例，入駐有近2萬名景漂、2902個孵化創業實體、帶動上下游10萬餘人就業。

當地曾經廢棄的宇宙瓷廠開創「陶瓷＋」複合發展模式，不僅有創意集市、餐飲、住宿休閒、娛樂等，還保持著它的專業度，引入了中國美院等陶藝培訓基地，化身為極具現代氣息的城市藝術區，讓青年創客們左手擁抱田園牧歌，右手擁抱現代生活。

景德鎮市政府還藉機發展當地的文創產業，例如系統性保護10大申遺要素點、160處老窯址、108條老里弄，新增國家工業遺產4處，全力打造「博物館之城」，利用數位技術為出土的2000萬件古瓷片繪製基因圖譜，建成了全球首個古陶瓷基因庫等，為未來的進一步發展，打下基礎。

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