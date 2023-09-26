韓銀髮族搭地鐵「潛規則」：避免讓座壓力

【文．林齊萩】

南韓65歲以上長者可免費搭乘地鐵，許多長者在退休後藉此當起兼差送貨員，也有長者會為了消磨一天的時光，搭地鐵散心兼消暑。不過，這些長者非常了解地鐵不成文的「潛規則」，他們會避開上下班尖峰，並避免站在坐著座位的年輕人面前，以免讓他們有需讓座的壓力。

根據《紐約時報》報導，南韓兩大主要地鐵營運商數據顯示，免費搭乘地鐵的65歲以上長者佔首爾每年乘客流量的15%。免費的好康讓有些長者搭地鐵進行「小旅行」，度過漫長夏季。

報導訪問了一位85歲退休室內設計師李鎮浩（Lee Jin-ho，音譯），他會在悶熱的8月天，利用免費搭地鐵的機會，搭乘兩條地鐵線路，花一個多小時抵達終點站，在車上消磨一整天的時光。他說，地鐵空調非常夠，人來人往也很有趣，首爾這座城市有近200英里的地鐵軌道，幾乎提供都市漫遊的可能性。

《紐約時報》報導，李鎮浩目前與行動不便的妻子住在狹小公寓，每月靠數百美元退休金維生，對李鎮浩來說，想打發時間，沒有比免費搭地鐵更好的方式了。李鎮浩每周會出門搭車多次，朝兩個與他家等距的站點前進，他前幾天坐車繞了一整圈，沒有出站。他說：「繞一圈正好4小時。」

像李鎮浩這樣的高齡乘客，他們除了懂得適應地鐵的節奏，還會遵守搭乘的不成文「潛規則」，意即避開尖峰時段，因為那時候列車擁擠，每個人都很匆忙。然後，不要站在年輕人的座位前，以免他們有需讓座的壓力。

南韓的每節車廂兩端，都有6個為長者預留的座位，但一般而言，首爾似乎給年長者提供的空間較少，即使南韓人口正迅速老化。

「我的公寓太熱了。地鐵是一個休息的地方，一個夏日度假勝地。」一位80歲的銀髮天主教神父說。根據報導，首爾8月份平均氣溫逾30.5°C。

80歲的漢桂（Han Kwei，音譯）表示，他喜歡在清晨乘坐地鐵，那時候辛勤工作的人們剛上完夜班準備回家。

依照南韓政府規定，年長者的法定年齡是65歲（含）以上，但該年齡層人口正快速增加。根據媒體報導，南韓年長者人口數已從1981年的149萬人（佔總人口3.8%），增加到2023年的950萬人（佔總人口18.5%）。到了2025年，預估每5個人中，就有1位是年長者。