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賴清德又跳票？2017年邀歐巴馬演講費2千元 現在還是一樣

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
台北教育大學語文與創作系副教授楊宗翰抱怨公部門鐘點費太低,不尊重專業價值。 圖／楊宗翰臉書
台北教育大學語文與創作系副教授楊宗翰抱怨公部門鐘點費太低,不尊重專業價值。 圖／楊宗翰臉書

【文．宋秉忠】

2017年10月13日，民進黨立委吳思瑤在立法院質詢時批評，美國前總統歐巴馬受邀演講一場收費40萬美元（1208萬元台幣），倘若獲邀者為台灣公部門，依規定是每小時新台幣2400元「死豬價」，即使以科技部支領要點之最高規格邀諾貝爾等級學者，日支費也只能領1萬4260元；時任行政院長賴清德承諾「會檢討」，但6年過去了，一切都沒有改變。

台北教育大學語文與創作系副教授楊宗翰25日在臉書指出，剛落幕的北市語文競賽評審，每位委員都必須7點半前報到（部分組別是9點半前報到），一直要到過了中午12點半，甚至下午一點評審結果出爐，才能簽字離開，無論時間長短，評審費就是公部門統一的2500元。

至於公部門的標案審查，每位委員的費用也是統一給付2500元。楊宗翰記得曾審過某文化部門的案件，每個縣市申請的經費都是一千萬，評委們為名額取捨或通過與否幾近唇槍舌戰，最後仍然極其公平——每位評審委員都領2500元審查費。

圖二:台北教育大學語文與創作系副教授楊宗翰。 圖／楊宗翰臉書
圖二:台北教育大學語文與創作系副教授楊宗翰。 圖／楊宗翰臉書

至於大專院校或公家機關演講，雖然近年間已明文調整「外聘之國內專家學者一節（50分鐘）以2000元為上限」，但因為是上限，實務上也仍有一節1600元的例子。

楊宗翰以演講通常安排兩個鐘點為例，講者講酬就在3200（未調整前）至4000元（目前上限）間，想要更高就得向學校一級單位上簽爭取。

楊宗翰過去在淡江大學任教時，曾聽過為了請某位中研院院士演講，得動用兩所學院合辦（一起出資）才能湊到一萬元講酬；現在淡江大學設立了三億元基金的「熊貓講座」，請國際大師的預算當然遠高於昔，令人羡慕。

楊宗翰指出，倘若在台灣這個「過勞之島」上，連演講、評審、出席皆不能倖免，那究竟還有誰、出於什麼理由，願意接受任務？在大學任教者或許只是因為「愛」，但對職業作家或文字工作者來說，公部門的「上限」還是太低了，而且作家們沒有理由「為愛隱忍」，公部門編預算時，永遠是1600、2000、2500，說實話，大學拿這種金額去開口邀請嘉賓時，也會很汗顏。

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