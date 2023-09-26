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共軍2027攻台？ 黃曙光認了「具備能力」但打不打另回事

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
國安會諮詢委員黃曙光近日在府方一場會上稱，共軍2027年確實「具備能力」攻台，但打不打又是另回事。 圖／取材總統府官網
國安會諮詢委員黃曙光近日在府方一場會上稱，共軍2027年確實「具備能力」攻台，但打不打又是另回事。 圖／取材總統府官網

【文．邢雲】

美國前印太司令戴維森曾指，2027年是中共具備攻台能力的時間點，國安會諮詢委員黃曙光表示認同此說，但他說，共軍2027年具備犯台能力，但「打不打是另外一回事」。他指蔡總統的防衛概念很清楚，就是運用「不對稱戰力」加上「基本戰力」模式。

共軍近日在台灣周邊海空域動作頻頻，共軍機艦及地面部隊更在福建大型兩棲登陸訓練基地、對台登陸作戰重要據點的東山大埕灣區域執行演訓，外界擔心共軍是否為攻台做準備，並質疑共軍是否如戴維森所言，2027年之後將具備攻台能力？

黃曙光在總統府辦的一場內部簡報會議中，對戴維森說法表示認同，「我預判2027年他（中共）是具有犯台能力，但打不打，是另外一回事」。

黃曙光表示，從解放軍過去的操演來看，共軍攻台最起碼至少要有三艘航母戰鬥群，一個在台灣東南海域牽制關島，一個在台灣東北海域牽制美、日，另一個則在台灣西南海區域，才能對台灣形成包圍態勢。

但中共要不要打？黃曙光分析，屆時中共還會考量美國的戰力，如果美國戰力往下掉，共軍到那時候就準備了，但是打不打還必須考量政治、經濟與國際等各種因素。中共內部也會滾動式檢討他們的建軍速度、經濟成長等內部問題。

因此，黃曙光認為，我們不應糾結在2027年這個時間點上，而是增強自我防衛的準備，讓中共因有所顧忌而改變或延後原訂的期程，「蔡總統防衛概念非常清楚，就是發展無人機、無人艇等不對稱戰力，再結合防空火砲、坦克、水面艦船等基本戰力，創造有利態勢。」

黃曙光以大衛與歌利亞的聖經故事說明不對稱作戰情境，他說，在敵大我小情況下，正面對抗無異以卵擊石，須「避其鋒，擊其弱」，透過迂迴、奇襲、多方位戰術「找機會去弄他！」，像資安網路作戰、多層次防空飛彈、制海攻船飛彈等，這些都是不對稱作戰的一環。

但他認為，不對稱戰力須結合基本戰力，亦即傳統武器，以俄烏戰爭為例，無人機只能消耗對方戰力，創造有利態勢，但無法決定戰局，須加上坦克、戰艦等傳統戰力，才能改變戰局。

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