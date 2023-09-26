中秋送舅舅月餅「轉5手回他手上」！離奇經歷萬人笑噴：循環經濟

【文．邢雲】

近日準備過中秋，許多民眾會準備月餅送給親友，但有名網友，送了一盒台式月餅給舅舅，沒想到這盒月餅經過多次轉送，後仍竟回到他自己手上，讓他傻眼直呼，「以後誰再拿給我月餅，我當場就吃掉」，逗趣經驗曝光後，讓網友笑翻。

這名遇上奇特經驗的男子在「爆廢1公社」分享說，近日正值中秋佳節，他買了一盒台式月餅送給舅舅，沒想到意外開啟這盒月餅的「奔波旅途」，最後甚至還回到他手上，讓他傻眼直呼，「以後誰再拿給我月餅，我當場就給它吃掉。」

至於是怎麼回來的？該男子詳細詢問以後才知道，舅舅收到這盒月餅後，轉送給了阿姨，阿姨接著又把月餅送給姑姑，姑姑拿到以後再轉送給男子的姊姊，最後由姊姊送到了他手上，等於經過5個人的手，大家都送禮送了一輪，最後仍由男子得到這份月餅，才結束月餅的「奇幻旅程」。

逗趣的經歷在網路上引發討論，至今有超過萬人按讚，許多網友笑翻調侃，「經濟循環不就是這麼回事，一盒月餅製造了5次價值」、「大家都沒花到錢，卻把人情做到最大化」、「沒毛病！發揮最大價值」、「大家都擁有過，值得啦」、「今年不景氣，只好拿別人送的餅再轉送。」