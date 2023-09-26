詐領歐洲議會助理費付黨工薪水 法國極右翼黨派領導人恐關10年

【文．江裴浚】

法國極右翼黨派國民聯盟（Rassemblement national, RN）領導人瑪琳·勒朋（Marine Le Pen）被指控以歐洲議會助理費支付其黨工薪資，若有罪確定，勒朋恐面臨10 年監禁、100 萬歐元罰款，且10年內不得擔任公職。

英國《衛報》報導，歐洲議會指控國民聯盟大規模詐欺歐洲議會，稱在2011年至2012年期間，勒朋以歐洲議會的資金支付黨內工作人員的薪資，法國已對此展開調查，此案涉及11名歐洲議會議員、12名議會助理與4名黨派合作者。

根據規定，歐洲議會為其議員編列的助理費，不能用於政黨開支，所聘助理必須直接從事歐洲議會事務。

勒朋在2015年被首次指控將歐洲議會資金用於國內政黨事務，根據歐洲議會估計，從2009年到2017年，共有680萬歐元被挪用，調查已經持續了七年，勒朋至今仍否認有不法行為，堅稱一切都是政治迫害，不知道自己做錯什麼。

歐洲反詐欺辦公室（OLAF）已認定，在勒朋被指控挪用的歐洲議會資金中，有33.9萬歐元是被用於支付其黨內幕僚長和保鏢的薪資，原先勒朋不願返還這些資金，但在歐盟扣減她的工資後，勒朋才償還近33萬歐元。

上週四，勒朋的律師表示，勒朋已於7月償還了近33萬歐元，但這不代表認同歐洲議會的索求。

法國檢察官說，若勒朋確定有罪，可能面臨 10 年監禁、100 萬歐元罰款，而且由於她是民選官員，10 年內將不得擔任公職。