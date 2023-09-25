烏克蘭的歐洲盟友正在流失

【文．江裴浚】

由於國內的政治競爭壓力，歐洲各國對於烏克蘭的援助力道逐漸減弱，烏克蘭與鄰國的穀物衝突也讓自身處境更加艱難。

烏俄戰爭已逾500多天，自烏克蘭被入侵的第一天起，波蘭、愛沙尼亞、斯洛伐克等歐洲國家的政府一直是烏克蘭的盟友，除了提供武器和接收難民，它們還是還是歐盟中最有力的援烏倡議者，推動法國、英國等歐洲強權對俄羅斯採取強硬路線。

美媒《政客》報導，但隨著烏克蘭的盟國執政黨的連任壓力逼近，加上歐盟各國對於未來烏克蘭的加入感到緊張，它們對於烏克蘭的支持開始動搖。

最顯著的例子是波蘭，其總理莫拉維耶茨基（Mateusz Morawiecki）基週三宣布將停止向烏克蘭提供新武器，波蘭與烏克蘭的穀物出口衝突急遽升溫，波蘭為保護本國農民，開始單方面禁止烏克蘭穀物進口，烏克蘭也向世界貿易組織提起訴訟以示反擊，保加利亞的自由戰略中心（Centre for Liberal Strategies, CLS）學者克拉斯特夫（Ivan Krastev）說：「烏克蘭意識到，他們不是與波蘭接壤，而是與波蘭的選舉接壤，就目前而言，波蘭的十萬張農民選票比烏克蘭的損失更重要，我們將在許多地方看到如此情形發生。」

另一個與烏克蘭有穀物衝突的鄰國匈牙利，其總理奧班（Viktor Orban）是堅定的疑歐論者，過去曾多次反對制裁俄羅斯，也反對提供烏克蘭金援，先前甚至傳出從俄羅斯秘密轉移一批烏克蘭戰俘，毫不掩飾親俄立場。

斯洛伐克是一直是烏克蘭的強力支持者之一，但在本月30日的議會選舉結束後，可能會成為疑歐派國家，其前總理勞勃·費佐（Robert Fico）表示，若他所屬的「方向—社會民主黨」成為聯合政府的一部分，將不會再向烏克蘭運送武器，費佐此次以親俄反美作為競選主軸。

烏克蘭在歐洲的最堅定盟友是同樣與俄羅斯交惡的愛沙尼亞，其總理卡拉斯（Kaja Kallas）曾公開表態烏克蘭加入北約與歐盟。於今年初的大選，即便右翼反對黨試圖利用物價上漲的民怨，阻止愛沙尼亞接受烏克蘭難民，但卡拉斯所屬愛沙尼亞改革黨（Estonian Reform Party）對烏克蘭的態度始終如一，支持開放、友好、歐洲思維，呼籲斷絕與俄羅斯的經貿往來，但卡拉斯的丈夫在今年8月被爆出嚴重醜聞，她的丈夫持股的一間公司仍與俄羅斯保持貿易，自此卡拉斯的挺烏呼聲漸弱。

即便挺烏不再是全歐共同的政治正確，但可以肯定的是，烏克蘭在歐洲依然有很多強有力的支持者，如立陶宛、拉脫維亞、羅馬尼亞、瑞典與芬蘭，部分學者也認為波蘭和斯洛伐克已經無多少武器可交付，其支持的重要性對烏克蘭而言不如以往。