中國突下進口限令 6頓越南龍蝦死在邊境

【文．林齊萩】

越南向美國靠攏，或激怒北京！據外媒報導，美越可能簽下史上最大軍售案，在此同時，中國突然限制越南龍蝦進口，讓當地供應商措手不及，越南東北部廣寧省邊境城市芒街就有約6噸價值不斐的龍蝦，因無法及時運到中國冷藏點，全死在邊境，讓供應商蒙受巨大損失。

根據《越南快訊》（VnExpress）報導，芒街海關官員22日表示，中國對龍蝦的進口禁令已持續約3天。目前尚不清楚中國為何突然限制進口。

報導指出，越南龍蝦通過芒街的海安Km34+4臨時浮橋進入中國，平均每天有100輛貨車經過當地，將新鮮或冷凍海鮮運至中國。

《越南青年報》（Thanh Nien）的報導指出，一名海關人員透露，在得知中國禁令後，部分供應商已將龍蝦運回到各養殖場或冷凍倉庫保存。但仍有許多貨車未能及時找到冷凍地點而導致損失。據估計，約有2至3輛貨車、總重量達6噸的龍蝦死亡。

報導指稱，供應商最終只能將死蝦以每公斤20萬至40萬越南盾（約台幣260至520元）賣給國內買家。

根據芒街市人民委員會的資料，從年初到9月15日為止，有逾3.2萬輛車次經由芒街的海安Km34+4臨時浮橋運往中國，出口的越南產品總重超過53.2萬噸，與2022年同期相比增加了128％。其中，10%是活蝦、蟹和魚等海產。

越南《民智報》（Dan Tri）的記者22日向越南廣寧省海關官員求證，官員表示，由於中國加強對疫情的控制，導致通關緩慢，截至22日當天下午3時，已有65輛貨車將新鮮海產運至中國。