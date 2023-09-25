日月潭泳渡一人死亡 救生專家教你自保之術

【文．宋秉忠】

24日在日月潭舉行的萬人泳渡有一名泳客身亡，很多人在下水前以為「只要帶魚雷浮標就安全」、「帶著魚雷浮標隨便踢水就會前進」、「不會游泳也可以參加泳渡」、「會游泳參加泳渡一定沒問題」，台北市水上救生志工協會理事長黎榮章以親自參加這次泳渡的經驗告訴你：錯了！

首先，有帶魚雷浮標就不會危險嗎？事實上，水有浮力和阻力，浮在水面上的物體只要形狀方向受力有點改變，就會出現大的變動；也就是說魚雷浮標不是那麼好控制，如果沒有在泳渡之前，先練習初階的水上漂浮和魚雷浮標的使用，面對問題容易恐慌，產生危險。

其次，帶著魚雷浮標踢踢踢，多數時候會在原地空轉，有時候因為湖裡人為引起的浪潮影響還會倒退；正式上場前，如果還沒辦法學會游泳，至少要去練習一兩種正確、有效的腳步打水動作，才能產生動力前進。

第三、現代人流行參與戶外水面、水下運動休閒活動，都是標榜不會游泳也可以體驗水世界，像是水肺潛水、自由潛水、SUP、獨木舟、划龍舟等；不會游泳是可以參加沒錯，但是，正因為不會游泳，更應該在出發前，找熟悉水性和有泳渡經驗的教練或朋友多次練習，模擬可能發生的狀況，事先有準備，減輕臨場的恐懼感，安全才有保障。

不是會游泳下水就安全,事前,應熟悉水中自救之法。 圖／黎榮章臉書

最後，已經會游泳的人去泳渡一定沒問題？這可不一定，經常出事的都是會游泳的人；因為會游泳的人不一定有學過自救或救人的知識或技巧，甚至游泳過程中怎麼把魚雷浮標拉到身邊都有問題。只要臨場出現意外狀況，例如、水溫不適、體力不支、嗆水、抽筋現象，都可能因為缺乏自救訓練，臨場恐慌而發生意外。

黎榮章就以今年政大EMBA 200人泳渡團隊的訓練為例，參加前，所有隊員都經過12個星期，每週六下午到青年公園的2公尺深的水池，進行踩不到底的適水訓練；還安排兩梯次海上開放水域，實際體驗帶著魚雷浮標在有浪的環境下漂浮的感受，利用模擬的環境提早將可能發生的危險因子排除；除此之外，針對不會游泳的參加者，提早傳授有效的打水技巧，以及簡單的韻律呼吸自救技巧，增加自信心。

黎榮章指出，泳渡日月潭活動在整體的環境、設施和安全防護方面都是可靠的，但自身的安全保護，要靠平時有充份的準備，不能依賴現場的安全維護。