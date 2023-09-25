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俄媒：北約軍演 首次按這個「劇本」走

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖為今年「北部海岸23號」的演習。 圖／取自NATO粉絲專頁
圖為今年「北部海岸23號」的演習。 圖／取自NATO粉絲專頁

【文．林齊萩】

俄羅斯媒體23日報導，北大西洋公約組織（NATO）新聞部門發布通告稱，北約首次在演習期間演練了《北大西洋公約》第五條生效的劇本。根據該條款，任何針對北約成員國的攻擊，都將被視為對所有成員國的攻擊。

據《俄羅斯報》網站（Russian Gazette）23日援引北約通告內容：「北約演習史上首次加入局勢升級為《北大西洋公約》第五條規定之情形（任何成員國遭到攻擊時的集體防禦原則）。」

《俄羅斯報》網站報導稱，這個名為「北部海岸23號」（Northern Coasts 23）的定期演習，9月11日至22日，在拉脫維亞和愛沙尼亞海域演練了假定某聯盟國以外國家襲擊了北約成員國的劇本。根據外媒報導，這次的演習由德國主導，共有來自14個國家、約3200名士兵參演。

當時北約發言人懷特（DylanWhite）表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，已根本上改變波羅的海安全局勢。「這類演習發出了一個明確訊息，即北約隨時準備保衛盟軍的每一寸領土。」

一年一度的「北部海岸」系列演習由德國海軍於2007年發起。該演習每年由德國、丹麥、瑞典和芬蘭輪流負責。美國國防軍事專業媒體《防務新聞》（Defense News）此前介紹稱，這系列演習為波羅的海國家提供聯合部隊展開各項行動的測試機會。在俄烏戰爭背景下，演習規劃者明確表示，今年的演練旨在應對北約在東北翼遭襲擊的可能性。

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