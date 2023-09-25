4名總統候選人聲量持續低檔 賴清德「民調6％」引起網友熱議

【文．楊雪妍】

近日屏東大火的新聞仍是大眾熱議的焦點，影響所及4名總統候選人聲量持續在低檔，聲量最高的賴清德，也只在15000左右，值得注意的是最新民調賴清德「民調6％」驚天逆轉。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/24到9/25的潛在候選人聲量排名賴清德第一名，聲量是15,251，第二名是侯友宜，聲量是13,776，第三名是柯文哲，聲量是8,435，第四名是郭台銘，聲量是2,921。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名賴清德位居第一名，主要是TVBS 新聞的FB在討論「民進黨下台？賴清德「民調6％」驚天逆轉 「他」59％奪冠」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3310筆，網友表示「投票結果才是真的 心存善念 盡力而為」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！」、「好喔 投柯」。

而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，主要是TVBS 新聞的FB在討論「侯友宜挨轟落跑 朱立倫反酸賴清德「711」天天選舉沒請假」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2237筆，網友表示「自己雙標，罵的￼比別人還大聲！」。排名第三名的柯文哲，主要是ppt的Gossiping在討論「拋政治3原則！柯文哲：未來總統第一是不要貪汙」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有403筆，網友表示「支持柯p當總統，以後官員都要早起了」。第四名的郭台銘，主要是TVBS 新聞的FB在討論「郭拋2030全面電動機車 經濟部:要花1.2兆」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有392筆，網友表示「我就熱愛油門聲，不想換」。