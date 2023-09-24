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iPhone 15 Pro 將成手遊神器？ 網友這麼說…

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／apple官方網站
圖／apple官方網站

【文．陳若雪】

蘋果（Apple）22日正式在台灣開賣，一大早就許多果粉現身排隊，其中最被手遊族津津樂道的該算是iPhone 15 Pro所使用的A17 Pro晶片，它不僅使光線追蹤等技術升級，更讓遊戲在設備中運行地更加順暢。尤其蘋果宣佈像《惡靈古堡 村莊》和《惡靈古堡4》等3A大作．都將支援iPhone 15 Pro的機型，更讓果粉引領企盼，然而網友卻對此有不同看法。

喜愛打手遊的網友，最痛恨的莫過於遊戲閃退、熱當等現象，尤其是正在組隊打副本的當下，然而這樣的現象對現階段的手卻是屢見不鮮，因此買手機的散熱器、用冰毛巾冰鎮手機、開冷氣給手機吹，各種法寶都使出來，但，該閃退的時候，該熱當的時候，手機可是一點都不客氣。

網友以「iPhone 15 Pro玩遊戲真的可以跟PC比嗎？」為文，在DCARD發表看法。
網友以「iPhone 15 Pro玩遊戲真的可以跟PC比嗎？」為文，在DCARD發表看法。

因此當蘋果的iPhone 15 Pro橫空出世，搭載了A17 Pro晶片，不但大大提升手機遊戲性能包含圖形處理器（GPU）等，還具有硬體加速（hardware-accelerated）的光線追蹤技術，讓遊戲可提供每秒30幀的幀率，使得遊戲體驗更加流暢、滑順，減少畫面卡的問題，同時也能讓3D環境顯示出較真實的光影效果。同時iPhone 15 Pro也支援「MetalFX Upscaling」功能，可以用較低的解析度渲染畫面後，再透過高性能放大等技術，來完成高解析度、高幀率的遊戲畫面，不僅能節省手機電池和與性能，還能呈現完美的影像效果。

蘋果官網展示畫面。 圖／apple官方網站
蘋果官網展示畫面。 圖／apple官方網站

對此網友則在Dcard以「iPhone 15 Pro玩遊戲真的可以跟PC比嗎？」為文發表看法，「Ipad pro老早就說性能比其他電腦還強 結果根本沒幾個配套的app 所以我是不怎麼信啦 以15pro來說 如果性能強 真的跑得動3A大作 但這不是目前普通手機的趨勢 願意投入的遊戲開發商目前較少 很高機率沒幾個3A可以下載」、「那台手機的錢已經可以組一台不錯的桌機了 組電腦就好了」、「笑死怎麼可能光散熱就輸光了，我只能說想太多了，而且手機又不像pc可以裝獨顯，還有我實在不知道玩3A手機續航能撐多久」、「打個傳說都能發熱了 你跟我說你要打3A 我看你是準備用手機煎牛排吧」、「真的 就算都能順跑 PC玩起來就是比較爽xD」、「PC硬體不夠加錢來湊 手機硬體不夠你就只能等下一代更新了 比起跟PC比手機更像是更新很快的家用主機」。

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