台灣人為博愛座吵翻天 各國讓座文化又如何？

【文．林齊萩】

究竟誰可以坐博愛座？一直是爭論不休的議題。近日因作家李昂發文公審3名年輕人不願意讓座，又掀起網路論戰。許多國家都有類似博愛座的設置，但因國情不同，讓座文化也互有差異。例如德國、澳洲，讓座的文化就很合理地融入當地社會，讓一切回歸最基本對座位的需求。

藝人歐陽靖22日發文表示，在日本搭電車時常看到站著的老人，其實不是日本人不敬老，而是那些長輩覺得自己夠硬朗，不坐下也不會有危險性，所以拒絕別人的讓座。歐陽靖指出，在日本電車上，會要求博愛座附近的人關閉手機電源，有台灣遊客以為是怕吵到博愛座乘客，但其實原因是讓裝設心律控制器的人不受影響。她強調，日本的博愛座不是給人休息的，而是留給「不坐下會有危險」的人。

南韓方面，南韓的公共交通運輸上會設「長者席」，讓座給長者是必要的，即便整個車廂擠滿乘客，長者席通常會空著。另外也設有特別給孕婦的博愛座，韓國光州在去年9月起還在孕婦博愛座加裝「紫外線感測器」，一有乘客坐上去，就會進行感應偵測，檢測出非孕婦，會發出電子警語。

至於歐美等西方國家，美國公車有專屬身障人士的座位，根據美國運輸部官網所示，要是有身障人士上車，遇到一般民眾坐在博愛座上，司機有權要求讓座。

德國並無讓座文化，一切都是有需求再說，德國的社會注重個人，乘客習慣為自己身體負責，不需要也不願給他人添麻煩。而澳洲人的觀念是博愛座會優先讓給有需要的人，但若未見有需求者，它就是個普通座位。對澳洲人來說，倘若真有需求，他們通常不會羞於啟齒。

台灣經過多年的爭議與討論，官方也有動作了。衛生福利部表示，現行規定博愛座為身心障礙者及「老弱婦孺」優先乘坐，將修法改為「有其他實際需要者」，草案已送立法院審查。