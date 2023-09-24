快訊

影／台南民宅發生氣爆！8人2至3度灼傷 疑使用瓦斯桶外洩

亞運桌球／林昀儒、莊智淵出擊進4強 中華隊男團確定連3屆奪牌

爭取從優撫卹！4殉職勇消可獲2783萬至2897萬 屏縣府協助入祀忠烈祠

台灣人為博愛座吵翻天 各國讓座文化又如何？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
博愛座近期在台灣引發熱議，藝人歐陽靖po文提到，日本的博愛座不是給人休息的。 圖／取自歐陽靖臉書
博愛座近期在台灣引發熱議，藝人歐陽靖po文提到，日本的博愛座不是給人休息的。 圖／取自歐陽靖臉書

【文．林齊萩】

究竟誰可以坐博愛座？一直是爭論不休的議題。近日因作家李昂發文公審3名年輕人不願意讓座，又掀起網路論戰。許多國家都有類似博愛座的設置，但因國情不同，讓座文化也互有差異。例如德國、澳洲，讓座的文化就很合理地融入當地社會，讓一切回歸最基本對座位的需求。

藝人歐陽靖22日發文表示，在日本搭電車時常看到站著的老人，其實不是日本人不敬老，而是那些長輩覺得自己夠硬朗，不坐下也不會有危險性，所以拒絕別人的讓座。歐陽靖指出，在日本電車上，會要求博愛座附近的人關閉手機電源，有台灣遊客以為是怕吵到博愛座乘客，但其實原因是讓裝設心律控制器的人不受影響。她強調，日本的博愛座不是給人休息的，而是留給「不坐下會有危險」的人。

南韓方面，南韓的公共交通運輸上會設「長者席」，讓座給長者是必要的，即便整個車廂擠滿乘客，長者席通常會空著。另外也設有特別給孕婦的博愛座，韓國光州在去年9月起還在孕婦博愛座加裝「紫外線感測器」，一有乘客坐上去，就會進行感應偵測，檢測出非孕婦，會發出電子警語。

至於歐美等西方國家，美國公車有專屬身障人士的座位，根據美國運輸部官網所示，要是有身障人士上車，遇到一般民眾坐在博愛座上，司機有權要求讓座。

德國並無讓座文化，一切都是有需求再說，德國的社會注重個人，乘客習慣為自己身體負責，不需要也不願給他人添麻煩。而澳洲人的觀念是博愛座會優先讓給有需要的人，但若未見有需求者，它就是個普通座位。對澳洲人來說，倘若真有需求，他們通常不會羞於啟齒。

台灣經過多年的爭議與討論，官方也有動作了。衛生福利部表示，現行規定博愛座為身心障礙者及「老弱婦孺」優先乘坐，將修法改為「有其他實際需要者」，草案已送立法院審查。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

李昂酸「中學懷孕很恭喜」　重機女神轟：不會顯得高尚

李昂博愛座風波喊話匿名者踹共 反駁自言自語：我一向說話直接

李昂博愛座風波喊話匿名者踹共 反駁自言自語：我一向說話直接

博愛座爭議 李昂嗆女乘客「別躲網路匿名」：我像會喃喃自語的人嗎？

相關新聞

iPhone 15 Pro 將成手遊神器？ 網友這麼說…

蘋果（Apple）22日正式在台灣開賣，一大早就許多果粉現身排隊，其中最被手遊族津津樂道的該算是iPhone 15 Pro所使用的A17 Pro晶片，它不僅使光線追蹤等技術升級，更讓遊戲在設備中運行地更加順暢。尤其蘋果宣佈像《惡靈古堡 村莊》和《惡靈古堡4》等3A大作．都將支援iPhone 15 Pro的機型，更讓果粉引領企盼，然而網友卻對此有不同看法。

台灣人為博愛座吵翻天 各國讓座文化又如何？

究竟誰可以坐博愛座？一直是爭論不休的議題。近日因作家李昂發文公審3名年輕人不願意讓座，又掀起網路論戰。許多國家都有類似博愛座的設置，但因國情不同，讓座文化也互有差異。例如德國、澳洲，讓座的文化就很合理地融入當地社會，讓一切回歸最基本對座位的需求。

鍾小平喊「操作棄保」 于美人反擊：20%足以推倒兩大黨

被國民黨提名參選北市中正萬華區立委的北市議員鍾小平，先前曾提到以無黨籍參選的于美人民調僅10%、15%，直言要操作棄保，隨後又公布新民調為鍾小平支持度33%、吳沛憶29%、于美人20%。對此，于美人回應，她短短5個月內從0%成長到20%，「或許鍾小平看到的是不值一提冷冰冰的20%，但對她而言卻是強大力量，現在正在成長足以推倒兩大政黨的20%。 」

兩岸協議監督條例躺立院 民眾、時力列優先法案

立法院新會期於22日開議，民眾黨及時代力量確定將兩岸協議監督條例列入本會期優先法案。民眾黨立院黨團強調，呼籲執政黨直球對決盡快排審，別讓草案繼續躺在立法院。民進黨立法院黨團總召柯建銘回應，兩岸協議訂定的框架已有明確框架，規範很清楚，監督條例就不再審議。

從香港買黃金回大陸賣 一天賺7千人民幣

人民幣對美元持續貶值，大陸民眾除了到香港存美元外，也到香港買黃金回大陸轉售，據陸媒觀察，有人一天能賺7千元人民幣（下同），但此舉涉及走私，有相當大的風險。

這些年 阿吉仔在台灣亂貼「狗皮膏藥」

在蔡總統的眷顧下，農業部長陳吉仲從2016年5月20日就任農委會副主委開始，一路官運亨通，一舉成為台灣有史以來任期最長的農業首長。然而，細數這7年多來，陳吉仲在農委會的作為，真的成為台灣的「共業」，讓全民受罪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦