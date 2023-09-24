鍾小平喊「操作棄保」 于美人反擊：20%足以推倒兩大黨

【文．邢雲】

被國民黨提名參選北市中正萬華區立委的北市議員鍾小平，先前曾提到以無黨籍參選的于美人民調僅10%、15%，直言要操作棄保，隨後又公布新民調為鍾小平支持度33%、吳沛憶29%、于美人20%。對此，于美人回應，她短短5個月內從0%成長到20%，「或許鍾小平看到的是不值一提冷冰冰的20%，但對她而言卻是強大力量，現在正在成長足以推倒兩大政黨的20%。 」

「民調是省思的鏡子？還是攻擊別人的武器？」針對不斷被提起的民調，于美人說，鍾小平一向熱中民調，「從國民黨黨內初選多次爭議極大的民調，到提名後洋洋得意自誇領先者」，他甚至為打擊民調只有10%、15%的于美人，要操作棄保，達成勝選。 」

于美人說，「我不懂是什麼樣的政黨，最後會提名一位只知不擇手段操弄選舉，沈醉在運用犯規戰術的運動選手？甚至完全不理會體育精神，只想靠小動作嬴球的鍾小平？」于美人更不解為何國民黨不正視勤跑地方、擁抱中正萬華的市議員郭昭巖或市議員應曉薇，「此刻，我完全能體會忠黨愛國，性格直率的（黃呂）女士孤臣難回天的心境。」

鍾小平不久前委託TVBS民調中心進行民意調查，近日公布結果，于美人說，經過幕僚團隊努力，今年5月支持度從0%開始，已成長到結結實實的20%，「就6、7個年輕人面對歷史悠久，組織強大的兩大軍團，短短5個月，我們做到了，我們開心的打開藍綠把持下的局面」，而國、民兩黨參選人都是分別深耕地方6年、20年的市議員，她好奇他們兩人如何看到這樣的民調結果？」

于美人感謝中正、萬華區選民的鼓勵與支持，「我接下來會更緊握每一雙手，凝視每一雙眼睛，聆聽每一位選民的心聲！我相信『天道酬勤』」。于美人再喊話鍾小平：「你看到的是不值一提冷冰冰的20%，我，于美人看到的卻是，強大能量，現在正在成長的足以推倒兩大政黨的20%。我更相信，光天化日，朗朗乾坤！」

中正萬華區立委原是無黨籍的林昶佐，林宣布不連任後，傳民進黨有意徵召「雞排妹」鄭家純參選，直至5月底吳沛憶提名才確定，。吳沛憶在中正、萬華已是連2屆議員，也是民進黨最高票，在傳統版圖偏藍的中正區，票數也贏過部分國民黨議員，對鍾小平是一大挑戰。于美人雖是無黨籍，卻是民眾黨所禮讓，在「藍白合」之際，未來區域立委是否可能朝此方向發展，仍待觀察。