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美政府報告：F-35執行任務率低到讓人無法接受

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖為2014年F-35戰機飛行表演。 圖／取自中新社
圖為2014年F-35戰機飛行表演。 圖／取自中新社

【文．林齊萩】

據美國《紐約郵報》報導，美國政府責任署（Government Accountability Office，簡稱GAO）近日發布報告指出，耗資巨大的F-35戰鬥機機隊的任務執行率僅55%，「低到讓人無法接受。」距五角大廈85%至90%的目標有很大改善空間。

任務執行率是指任何時間都能執行一次任務的戰機所佔比例。GAO表示，截至2023年3月為止，F-35 機隊的任務執行率約55%，這數據比2021年低了10%，但比起原先預定的85%至90%，顯然還有很大的提升空間。

F-35戰機近年飽受保修廠量能嚴重不足的影響，能處理零部件維修的廠房空間太少，美軍為了穩住F-35機隊任務執行率在5成以上，只好一直採購全新零件，讓機隊維修費用不斷攀升，GAO要求美軍改善，否則難保任務執行率會持續下跌。

美軍高層表示，為了提高 F-35 的維修能量，美軍正加速擴大F-35的全球供應鏈，並增建維修設施。然而，全球疫情加上烏俄戰爭造成的全球供應鏈混亂，直到目前仍嚴重影響美軍武器系統的供應與維護，美方需投入更多資金與時間才能恢復正常。

GAO的報告顯示，目前有超過上萬F-35戰機相關的零部件等待維修。即使所有維修和維護等問題都獲得解決，維持整個F-35機隊仍將花費1.3兆美元。儘管如此，五角大樓仍計劃斥資1.7兆美元購買近2500架F-35戰機。

不過，F-35戰機事故也頻傳。日前，美國海軍陸戰隊一架F-35B在南卡羅來納州墜毀，飛行員彈射逃生，但墜毀的戰機曾一度下落不明。事故原因仍在進一步調查中。

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