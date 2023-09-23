給不給烏克蘭長程飛彈 美國的算盤是這樣打

【文．宋秉忠】

從烏克蘭總統澤倫斯基訪美前，是否軍援ATACMS長程飛彈就是焦點，但直到澤倫斯基與美國總統拜登會晤後，美方都還沒公開宣布結果，這與美國輿論不支持軍援烏克蘭有關。

拜登21日在白宮會見澤倫斯基並宣布，提供3.25億美元額外軍事援助，援助清單包括防空裝備、集束炸彈、反戰車武器，拜登還強調，下週，第一批M1艾布蘭主戰坦克將交付烏克蘭。

但眼尖的「法新社」、 CNN卻發現，新一輪軍援中不包括烏克蘭急需的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），先前，更有媒體爆料，拜登可能藉此表達對烏軍反攻進度太慢的不滿。

但消息剛出，NBC新聞台22日又引述3名美國官員和1名國會人士稱，拜登已知會澤倫斯基，華府將提供基輔ATACMS。

拜登在提供長程飛彈給烏軍一事上如此龜毛，主要是美國的輿論對於繼續擴大軍援烏克蘭已經感到不耐煩；部分共和黨國會議員已公開質疑，烏克蘭的反攻步伐和腐敗問題，擔憂錢會被浪費掉；6名參議員更是發出聯名信，要求軍援烏克蘭要適可而止。

CNN在8月份公布的民調顯示，有越來越多美國人對於耗資數十億美元援助烏克蘭，失去耐心，調查發現，逾5成美國人認為，不該再繼續援助烏克蘭。