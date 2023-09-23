周大觀基金會「點亮生命．普照地球—7國全球熱愛生命獎章」得主台北受獎

獨家報導 記者宋秉忠／台北報導

周大觀基金會舉辦的「點亮生命．普照地球—7國全球熱愛生命獎章」頒獎典禮22日下午在台北舉行。衛福部常務次長周志浩、中央廣播電台副總臺長李冠毅、陽明交通大學副校長周倩、Hi-Q董事長張永聲、捷年集團總經理林克謨、陽明高中校長蔡哲銘、周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭、總執行長趙翠慧親臨頒獎見證。

周大觀文教基金會永續推動「全球熱愛生命運動」，訴求「和自己好—熱愛自己的生命、和別人好—尊重別人的生命、和地球好—維護地球的生命，26年來迄今共表揚橫跨七大洲、75個國家，440位全球熱愛生命獎章得主，並關懷守護35萬多全球最弱勢癌童，先後榮獲2001年第3屆國家公益獎章、2010年香港愛心獎章、2018年教育部社會教育貢獻獎章、2019年哥倫比亞國會最高褒揚勳章、2021年聯合國NGO組織世界和諧傑出貢獻獎章、2022年中國大陸中華慈孝文化獎章等肯定。

圖／周大觀基金會提供

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趙翠慧表示，今年從全球各界推薦3124位熱愛生命獎章候選人中，脫穎而出的2023年全球熱愛生命獎章得主計有：薩爾瓦多殘疾人權大衛王大衛·雷耶斯(David Reyes)、 英國澳裔超馬選手迪昂·萊納德(Dion Leonard)等21位，除了澳洲唐寶寶模特兒瑪德琳·斯圖亞特(Madeline Stuart)等14位全球熱愛生命獎章得主已提前頒發，22日當天到現場受獎的計有：來自索馬利蘭、印度、英國、印尼、薩爾瓦多、日本、中國大陸等7位全球熱愛生命獎章得主現身分享．帶動熱愛生命。

圖／周大觀基金會提供

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七位現身領獎的境外人士包括：

◆ 非洲女力先鋒埃德娜·阿丹·伊斯梅爾(Edna Adan Ismail)—穆斯林德蕾莎．非洲女力先鋒。

◆ 薩爾瓦多殘疾人權大衛王大衛·雷耶斯(David Reyes)—拉丁美洲人權推手．超越極限大衛王。

◆ 印度「史懷哲」賈內許·維薩拜·巴萊亞(Ganesh Viththalbhai Baraiya)—樂當世界最矮醫師．立志醫治最窮病人。

◆ 日本自閉鋼琴達人—末近功也(Kohya Suechika)—彈出自閉．奏出希望。

◆ 英國澳裔超馬選手迪昂·萊納德(Dion Leonard)—陪跑流浪狗戈壁成戰友．超馬大叔跑出全球奇蹟。

◆ 印尼阿富汗難民國手米娜·阿薩迪(Meena Asadi)—以空手道揚名世界·帶動難民活出希望。

◆ 中國大陸沙漠女神常青—只有荒涼的沙漠‧沒有荒涼的生命。