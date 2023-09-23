快訊

屏東惡火4人回不了家 消防大隊長3度哽咽：相信小隊長專業

才喊「撤退」就爆炸！屏東工廠大火釀死傷 時間軸還原驚險救災過程

評／壞蛋的吹哨者遭死亡威脅 黑道治國不演了

周大觀基金會「點亮生命．普照地球—7國全球熱愛生命獎章」得主台北受獎

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
周大觀基金會舉辦的「點亮生命．普照地球—7國全球熱愛生命獎章」頒獎典禮22日下午在台北舉行。 圖／周大觀基金會提供
周大觀基金會舉辦的「點亮生命．普照地球—7國全球熱愛生命獎章」頒獎典禮22日下午在台北舉行。 圖／周大觀基金會提供

獨家報導 記者宋秉忠／台北報導

周大觀基金會舉辦的「點亮生命．普照地球—7國全球熱愛生命獎章」頒獎典禮22日下午在台北舉行。衛福部常務次長周志浩、中央廣播電台副總臺長李冠毅、陽明交通大學副校長周倩、Hi-Q董事長張永聲、捷年集團總經理林克謨、陽明高中校長蔡哲銘、周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭、總執行長趙翠慧親臨頒獎見證。

周大觀文教基金會永續推動「全球熱愛生命運動」，訴求「和自己好—熱愛自己的生命、和別人好—尊重別人的生命、和地球好—維護地球的生命，26年來迄今共表揚橫跨七大洲、75個國家，440位全球熱愛生命獎章得主，並關懷守護35萬多全球最弱勢癌童，先後榮獲2001年第3屆國家公益獎章、2010年香港愛心獎章、2018年教育部社會教育貢獻獎章、2019年哥倫比亞國會最高褒揚勳章、2021年聯合國NGO組織世界和諧傑出貢獻獎章、2022年中國大陸中華慈孝文化獎章等肯定。

圖／周大觀基金會提供
圖／周大觀基金會提供

圖／周大觀基金會提供
圖／周大觀基金會提供

圖／周大觀基金會提供
圖／周大觀基金會提供

趙翠慧表示，今年從全球各界推薦3124位熱愛生命獎章候選人中，脫穎而出的2023年全球熱愛生命獎章得主計有：薩爾瓦多殘疾人權大衛王大衛·雷耶斯(David Reyes)、 英國澳裔超馬選手迪昂·萊納德(Dion Leonard)等21位，除了澳洲唐寶寶模特兒瑪德琳·斯圖亞特(Madeline Stuart)等14位全球熱愛生命獎章得主已提前頒發，22日當天到現場受獎的計有：來自索馬利蘭、印度、英國、印尼、薩爾瓦多、日本、中國大陸等7位全球熱愛生命獎章得主現身分享．帶動熱愛生命。

圖／周大觀基金會提供
圖／周大觀基金會提供

圖／周大觀基金會提供
圖／周大觀基金會提供

圖／周大觀基金會提供
圖／周大觀基金會提供

七位現身領獎的境外人士包括：

◆ 非洲女力先鋒埃德娜·阿丹·伊斯梅爾(Edna Adan Ismail)—穆斯林德蕾莎．非洲女力先鋒。

◆ 薩爾瓦多殘疾人權大衛王大衛·雷耶斯(David Reyes)—拉丁美洲人權推手．超越極限大衛王。

◆ 印度「史懷哲」賈內許·維薩拜·巴萊亞(Ganesh Viththalbhai Baraiya)—樂當世界最矮醫師．立志醫治最窮病人。

◆ 日本自閉鋼琴達人—末近功也(Kohya Suechika)—彈出自閉．奏出希望。

◆ 英國澳裔超馬選手迪昂·萊納德(Dion Leonard)—陪跑流浪狗戈壁成戰友．超馬大叔跑出全球奇蹟。

◆ 印尼阿富汗難民國手米娜·阿薩迪(Meena Asadi)—以空手道揚名世界·帶動難民活出希望。

◆ 中國大陸沙漠女神常青—只有荒涼的沙漠‧沒有荒涼的生命。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

今天下午2時50分迎「秋分」 鄭明典：日夜對分

NASA：小行星貝努恐2182年撞地球 機率0.037%

人類短視天性 科學家稱：本世紀末就會遇到人口修正

U18世界盃／墨西哥首戰不敵澳洲 教頭稱讚台灣總能拿到獎牌

相關新聞

兩岸協議監督條例躺立院 民眾、時力列優先法案

立法院新會期於22日開議，民眾黨及時代力量確定將兩岸協議監督條例列入本會期優先法案。民眾黨立院黨團強調，呼籲執政黨直球對決盡快排審，別讓草案繼續躺在立法院。民進黨立法院黨團總召柯建銘回應，兩岸協議訂定的框架已有明確框架，規範很清楚，監督條例就不再審議。

從香港買黃金回大陸賣 一天賺7千人民幣

人民幣對美元持續貶值，大陸民眾除了到香港存美元外，也到香港買黃金回大陸轉售，據陸媒觀察，有人一天能賺7千元人民幣（下同），但此舉涉及走私，有相當大的風險。

這些年 阿吉仔在台灣亂貼「狗皮膏藥」

在蔡總統的眷顧下，農業部長陳吉仲從2016年5月20日就任農委會副主委開始，一路官運亨通，一舉成為台灣有史以來任期最長的農業首長。然而，細數這7年多來，陳吉仲在農委會的作為，真的成為台灣的「共業」，讓全民受罪。

澤倫斯基會拜登 白宮再宣布3.25億美元軍援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的美國行轉往華府，展開密集的拜會。美東時間21日再訪白宮，與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，拜登強調，美國將繼續堅定支持烏克蘭擊退俄羅斯的侵略。華府也將宣布新一波的3.25億美元軍援。

大陸氣候特使解振華：完全淘汰化石燃料「不符合實際」

中國大陸是世界上最大煤炭和石油消費國，中國氣候變遷事務特使解振華21日在北京舉行的「第9屆中國與全球化論壇」上回應了大使們的評論，該論壇將在11月於杜拜舉行的COP28《聯合國氣候變遷綱要公約》第28次締約方大會前進行。解振華指出，完全淘汰化石燃料不符實際，並指這些導致氣候暖化的燃料，必須繼續在維護全球能源安全方面發揮至關重要作用。

屏東大火全網熱議 賴、侯、柯、郭總統聲量暴跌

昨(22)晚屏東大火轉移大眾的關注度，讓人們對政治的熱衷度下降，影響所及4名總統候選人聲量全部下滑，聲量最高的賴清德，也只有13000，以往這樣的聲量可能已是敬陪末座，而選情熱議的前三名全與民調相關。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/21到9/22的潛在候選人聲量排名賴清德躍升第一名，聲量是13,301 (上升1)，第二名是侯友宜，聲量是12,059 (上升1)，第三名是柯文哲，聲量是10,239 (下降2)，第四名是郭台銘，聲量是8,780。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦