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這些年 阿吉仔在台灣亂貼「狗皮膏藥」

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
新北金山老街上的蛋捲攤，寫大字報強調使用「台灣雞蛋」。 圖／記者宋秉忠攝
新北金山老街上的蛋捲攤，寫大字報強調使用「台灣雞蛋」。 圖／記者宋秉忠攝

【文．宋秉忠】

在蔡總統的眷顧下，農業部長陳吉仲從2016年5月20日就任農委會副主委開始，一路官運亨通，一舉成為台灣有史以來任期最長的農業首長。然而，細數這7年多來，陳吉仲在農委會的作為，真的成為台灣的「共業」，讓全民受罪。

從2021年10月開始出現史上最長的蛋荒、史上最貴的蛋價，陳吉仲推拖一大堆，最後才開放進口，結果就是今天的進口蛋爭議，幾千萬顆標示不明的進口蛋和國產蛋混合製成蛋液，再做成中秋月餅，沒人知道吃下肚的蛋是從那裡來的。

糕餅業者在「毒蛋」的遺慮下，為防止顧客流失，紛紛自救，像在新北金山老街上，整排賣蛋捲的攤商，有人用紙板上書「本店採用台灣機能雞蛋」自清。這是因為這次進口蛋爭議爆發後不久，陳吉仲就下台了，要不然按照他過去的危機處理，就是全國普發「認證國產雞蛋」標籤，大街小巷、大店小攤一起貼。

2021年進口萊豬流向混亂，時任農委會主委陳吉仲普發「台灣豬」認證標籤。 圖／記者宋秉忠攝
2021年進口萊豬流向混亂，時任農委會主委陳吉仲普發「台灣豬」認證標籤。 圖／記者宋秉忠攝

過去面對萊豬爭議，陳吉仲一貫先保證在邊境嚴格把關、滴水不漏，接著又保證萊豬進口後會嚴格監控流向，但最後卻是全國普發「國產豬」標籤，大店小攤一起貼，有些小攤還因為拿不到標籤而抗議。

至於台灣農漁產品輸陸被禁，陳吉仲事前不察，事後就推說「中共政治打壓」，然後就拿公款補助，讓「班班吃上石斑魚」。但人民要問：大陸發現台灣石斑魚有禁藥殘留，那麼吃到小朋友肚子的石斑魚有無藥物殘留的問題？好在不久之後，「班班吃石斑」也跳票了。

這就是「阿吉仔」這些年給台灣亂貼的「標籤」、「狗皮膏藥」，叫我們亂吃的「愛台灣石斑」、「愛台灣鳳梨」、「愛台灣釋迦」……

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