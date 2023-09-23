游盈隆：陳建仁施政滿意度大逆轉 巴西蛋投下震撼彈、重創執政黨

【文．楊雪妍】

財團法人台灣民意基金會今（23）日發表「陳內閣施政表現的最新民意反應」

即時民調。結果發現國人對陳建仁施政表現的反應丕變，和上個月相比，滿意者遽減 9.2 個百分點，不滿意者增加 3.7 個百分點。也就是說陳建仁原本上個月滿意度高於不滿意度 12.2 個百分點，如今大逆轉成不滿意度高於滿意度 0.7 個百分點，關鍵原因農業部進口雞蛋的風暴肯定拖不了關係。

台灣民意基金會在此次市調中，詢問民眾，「行政院長陳建仁上任已經七個多月。滿意或不滿意他所領導內閣的整體施政表現？」結果有7.4%非常滿意，32.3%還算滿意，23.7%不太滿意，16.7%非常不滿意，15.7%沒意見，4.2%不知道、拒答。也就是說，二十歲以上的台灣人，不到四成滿意過去七個多月陳建仁內閣整體施政表現，同時有四成出頭不滿意。不滿意的比滿意者多了 0.7 個百分點。也就是說，陳建仁組閣七個月後，國人對他整體施政表現，滿意與不滿意各半，看法分歧，完全沒有共識可言，但這對陳內閣無疑是一個重要警訊。

國人對陳建仁內閣施政表現的反應。 圖／財團法人台灣民意基金會

游盈隆表示，台灣民意基金會從3月起共做了六次關於陳建仁施政滿意度的調查，結果發現在過去六個月，民眾滿意度最高 49.7%，最低 45.6%，也就是說陳內閣大致是中等民意支持度的內閣，比林全時期好，但比賴蘇內閣全盛時期還有一段不小的距離。如果先不看九月的話，最高 36.6%，最低 26%，整體表現不算太差，但若納入九月就發現近期整體民意變了，九月國人對陳內閣施政表現滿意度只有39.7%，創下陳內閣成立以來的新低紀錄；同時，不滿意度 40.4%，也創下成立以來新高紀錄，成為「死亡交叉」。

陳內閣施政表現的民意反應：最近兩次比較。 圖／財團法人台灣民意基金會

另外，游盈隆還說，今年是總統與立委的大選年，執政黨執政表現好壞攸關選戰成敗，而執政表現好壞最重要的是看選民主觀的感受。當 2024 總統與立委選舉已剩不到四個月，國人對陳建仁內閣施政表現出現褒貶不一、模稜兩可的狀況，無疑將對選情投下一顆超級變數，如果再出現一、兩個類似進口雞蛋風暴的「猛爆性突發事件」，那就是八年魔咒應驗的時候。

陳內閣施政表現的民意反應趨勢（2023/3~2023/9）。 圖／財團法人台灣民意基金會

這次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。 訪問期間是 2023 年 9 月 18-20 日三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成 年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1077 人，市話 753 人，手機 324 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。