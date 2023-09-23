大陸氣候特使解振華：完全淘汰化石燃料「不符合實際」

【文．李有具】

中國大陸是世界上最大煤炭和石油消費國，中國氣候變遷事務特使解振華21日在北京舉行的「第9屆中國與全球化論壇」上回應了大使們的評論，該論壇將在11月於杜拜舉行的COP28《聯合國氣候變遷綱要公約》第28次締約方大會前進行。解振華指出，完全淘汰化石燃料不符實際，並指這些導致氣候暖化的燃料，必須繼續在維護全球能源安全方面發揮至關重要作用。

今年將代表中國出席COP28的解振華表示，再生能源的間歇性、儲能等關鍵技術尚未成熟，意味著世界必須繼續依賴石化燃料保障經濟成長，完全淘汰不符合實際。雖然結束化石燃料的使用不會在COP28上討論，但解振華表示，考慮到不同國家不同的經濟狀況，中國對制定全球再生能源目標持開放態度。

解振華稱，美國氣候問題特使凱瑞（John Kerry）向他承諾，很快將設立每年1000億美元的基金來幫助發展中國家適應氣候變遷，自己對這項承諾表示歡迎，但這「只是杯水車薪」。

今年7月中國大陸和美國這2個世界上最大的溫室氣體排放國，恢復高層氣候談判；先前兩國的氣候對話，在美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，遭北京單方面中斷。

中國拒絕了美國，後者試圖將氣候變遷，視為可以從兩國之間更廣泛的地緣政治緊張局勢中，分離出來的「外交綠洲」嘗試，美國對中國太陽能板的貿易制裁仍受後者關注。解振華表示，貿易保護主義可能會使太陽能板的價格上漲20至25%、阻礙能源轉型，呼籲各國不要將新能源合作「政治化」。他也重申，中國反對歐盟碳邊境調整機制（CBAM），該機制將對來自中國和其它地方的進口產品徵收碳關稅。