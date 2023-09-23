屏東大火全網熱議 賴、侯、柯、郭總統聲量暴跌

【文．楊雪妍】

昨(22)晚屏東大火轉移大眾的關注度，讓人們對政治的熱衷度下降，影響所及4名總統候選人聲量全部下滑，聲量最高的賴清德，也只有13000，以往這樣的聲量可能已是敬陪末座，而選情熱議的前三名全與民調相關。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/21到9/22的潛在候選人聲量排名賴清德躍升第一名，聲量是13,301 (上升1)，第二名是侯友宜，聲量是12,059 (上升1)，第三名是柯文哲，聲量是10,239 (下降2)，第四名是郭台銘，聲量是8,780。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名賴清德位居第一名，主要是三立新聞的FB在討論「2024該「下架民進黨」？民調 結果超驚人」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有4031筆，網友表示「臺灣加油」、「應該是臺灣民主政治的成熟 孕育了 民進黨得以再繼續執政下去…..可能會汰除那些想輪流執政，又沒才智，沒遠景的政治人物。這也應該是臺灣民主政治的里程碑，精進嶺。臺灣在這幾年突破了相當多的境界，如運動….珍惜臺灣 看清臺灣」、「堅定唯一支持穩健的賴神」。

而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，沒有登上前五名的選情熱議。排名第三名的柯文哲，主要是Ptt的Gossiping在討論「柯文哲遭批台北市長任內「三料」長照成績最差 林延鳳：想禍延全國？」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有182筆，網友表示「柯騙子不意外 嘴炮第一政績0」。第四名的郭台銘，主要是TVBS 新聞的FB在討論「新民調跌破眼鏡！郭台銘又暴跌」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2188筆，網友表示「唯一支持郭台銘」。