澳洲將對COVID-19防疫政策 進行獨立調查

【文．林齊萩】

澳洲工黨政府21日表示，將成立獨立調查小組調查COVID-19的防疫政策，包括大流行期間的國界關閉、封城、旅遊禁令等。據外媒報導，這次調查小組將由一名經濟學家、一名流行病學家和一名公共行政專家進行。衛生部長巴特勒（Mark Butler）表示，這將是一場「深度的調查」。

澳洲在Covid-19大流行期間實施了全球最嚴格的限制措施之一，不但關閉國界長達兩年，還包括多個主要城市的封城計劃，這些措施讓澳洲染疫和死亡人數遠低於英美等已開發國家。澳洲在多數人口接種疫苗後，2022年初改採與COVID-19病毒共存的政策。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲必須檢討疫情期間，哪些政策有效，哪些不行，以及哪些方面可以做得更好，「這將有助於我們為未來做好準備。」他表示，這項調查完全出於國家利益考量。這個為期一年的獨立調查，將評估澳洲政府對疫情的應對。不過，在疫情嚴重期間執政的自由黨則擔心調查會成為「獵巫」行動，並稱此次調查是對前任政府的政治迫害。

衛生部長巴特勒說：「現在無疑是我們汲取這場抗疫之戰的經驗與教訓的時刻了。」在野黨黨魁達頓（Peter Dutton）也表示，若不從疫情期間各級政府發生的事件汲取教訓，要如何面對下次疫情。