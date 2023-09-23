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從香港買黃金回大陸賣 一天賺7千人民幣

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
人民幣對美元貶值，拉大陸港兩地的金價差距，吸引陸客到香港買黃金賺價差。 圖／中新網
人民幣對美元貶值，拉大陸港兩地的金價差距，吸引陸客到香港買黃金賺價差。 圖／中新網

【文．宋秉忠】

人民幣對美元持續貶值，大陸民眾除了到香港存美元外，也到香港買黃金回大陸轉售，據陸媒觀察，有人一天能賺7千元人民幣（下同），但此舉涉及走私，有相當大的風險。

陸媒「中新經緯」記者18日下午到位於港島上環的利昌金鋪，店內的沙發上已有多位顧客在等候；從深圳過來的泰正(化名)透露，上周香港金價和內地金價價差較大，從香港購入金條後再拿去賣給深圳從事黃金回收的商家，一克能賺16-17元左右，他和朋友一周內多次往返，有一天往返了兩次，一天賺了七千多元；不過，隨著本周金價回落，價差已經在10元左右了。

「從香港這邊買黃金，金店每克要加價幾元，去深圳回收時，老闆也要扣幾元，此外，還得算上匯率的損失，所以算下來沒有傳說的那麼高，如果算下來差價在6元以內就不值得專門跑一趟了。」泰正說。

除了跑單幫，還有專門從事黃金回收的大陸商家也聞風到香港買金條，在深圳開金店的小雲(化名)就專程跑到香港買金條，據她介紹，她的回收價格一般是在融通金即時報價的基礎上下調2-3元。

由於近期黃金價格波動大，小雲表示，金價走勢難以判斷，一般是要當天出手。　泰正也預計，這樣的行情不會持續太久，後面就會越來越難做了。

18日下午，利昌金鋪員工提供的報價單顯示，如購買50克黃金，每克約為491.5港元，折合人民幣約458.4元。融通金即時報價顯示，當日黃金回購價格為468元一克，如果購買50克，不計算交通住宿及其他成本，獲利約為500元人民幣。

但搭乘東鐵線往返上環金店和深圳水貝，交通成本約在100元左右，此外，如果需要來回兌換貨幣，獲利空間還將進一步壓縮。

為何香港黃金比大陸便宜？這是因為香港無關稅和增值稅，此外，近期人民幣兌換美元、港幣出現貶值，也有利於陸客套利。

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