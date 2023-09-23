日本修法防奧客 鬧事可拒絕入住甚至究責

【文．林齊萩】

新冠疫情解封後，外國觀光客紛紛回籠，日本觀光產業急速復甦，但業者既期待又怕受傷，因為奧客鬧事的案例也隨之增多，對飯店、旅館、景點造成極大影響。對此，日本厚生勞動省有意修法，未來日本飯店、旅館在某種條件下可拒絕鬧事、提出無理要求的奧客入住。

根據富士新聞網（FNN）報導，不少日本飯店從業員表示，遇過不少奧客提出許多無理要求。例如，東京都內一家五星級飯店就曾有客人，因不滿飯店內的香薰讓他的房間有異味，要求免費入住。另一例子是箱根的旅館，一個團客投訴食物裡有口香糖，要求旅館將住宿費減半，最終業者還是讓步打了7折。

依照日本酒店的現有指引，原則上是不能拒絕客人入住。因此遇上奧客鬧事，往往只能順應要求，默默吞下自身損失。

為因應奧客鬧事層出不窮，日本厚生勞動省在6月提出「改正旅館業法」，希望讓業者在應對上有更多彈性。該法若通過，酒店將有權拒絕奧客入住。條例中還點名4大奧客行為，包括強行要求其他客人不得入住自己房間旁的其他空房、長期無理取鬧、要求不合理折扣等。「改正旅館業法」預計在今年12月或之前實施。

據日媒報導，新條例還列出，奧客可能被依法究責的無理舉動，例如向飯店從業人員大聲謾罵，即可被視為「強行妨礙營業罪」，故意破壞設備可被視為「財產損失罪」，奧客最長的招數「留負評」，則可視為企圖勒索。

然而，指控客人違法依然存在一定難度。一些飯店或旅館業者對如何實際面對這些新規定滿是困惑，特別是在情況惡化到必須報警時。但有業界人員表示歡迎，以往日本常認為「顧客就是上帝」，但提出無理要求的奧客只是瘟神罷了。如何減少奧客鬧事，就看日本政府這帖「藥方」管不管用。