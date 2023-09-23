邀請敘利亞總統訪中 習近平目的何在？

【文．宋秉忠】

21日中午，新華社、中新社等大陸官媒都報導：「來華出席亞運會開幕式的敘利亞總統巴沙爾抵達杭州。」大陸央視新聞則以「有朋自遠方來 敘利亞總統抵達杭州」為標題，並在新浪微博上直播「敘利亞總統到訪迎賓儀式」，時間長達35分鐘。該新聞立即受到國際媒體關注，因為巴沙爾在2011年的內戰中殘酷殺害平民，受到聯合國調查，沒有西方國家肯接待他。

敘利亞於 2022 年加入大陸國家主席習近平倡議的「一帶一路」，並於今年5月重返由22個國家組成的阿拉伯聯盟，巴沙爾此次中國之行是他突破西方外交孤立的重要一步。

大陸和俄羅斯都反對制裁巴沙爾政權，但與伊朗及俄羅斯不同，大陸沒有直接支持他重新控制國家。

大陸為何現在要拉攏巴沙爾，外媒分析，敘利亞的石油並不是重要因素，但敘利亞位伊拉克、土耳其、約旦之間，具有地緣政治上重要性。

過去，大陸在敘利亞問題上並不像俄羅斯那麼積極，但現在因為美中對抗加劇，美國企圖在南海或中東結盟來封鎖中國，如此一來，大陸就有必要和敘利亞提升關係，以捍衛大陸在中東地區的利益。