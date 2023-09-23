兩岸協議監督條例躺立院 民眾、時力列優先法案

【文．沈世鵬】

立法院新會期於22日開議，民眾黨及時代力量確定將兩岸協議監督條例列入本會期優先法案。民眾黨立院黨團強調，呼籲執政黨直球對決盡快排審，別讓草案繼續躺在立法院。民進黨立法院黨團總召柯建銘回應，兩岸協議訂定的框架已有明確框架，規範很清楚，監督條例就不再審議。

太陽花學運期間，民進黨主張應建立監督條例機制，以法治化方式審議兩岸條例，但相關草案擬定後至今未有進一步處理。

對此，民眾黨於立法院新會期提出22個優先法案，其中就包括兩岸協議監督條例；時代力量也提出對應版本，同樣主張兩岸協議監督條例應盡速完成審查與立法。

民眾黨立法院黨團日前表示，有關任何兩岸協議的簽訂，一切根本都必須先完善監督機制，因此民眾黨立院黨團提出《兩岸協議監督條例》版本，期盼執政黨進行排審、直球對決。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，《兩岸人民關係條例》第5條之3，已針對兩岸訂定協議的框架進行處理，也規範得很清楚，所以後續所提出的兩岸協議監督條例就不再審議。

柯建銘說：民眾黨認為監督條例草案躺在立院，請問是哪一個法案躺在立法院？立法院早在2013年之後，就對服貿設下逐項討論、逐條表決、不能自動生效的框架，朝野協商也同意「國會保留、立法保留」的共識，現在提監督條例就是不了解立法過程。