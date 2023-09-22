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菲律賓控「破壞南海珊瑚礁」 陸外交部：子虛烏有

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
對被菲律賓指控破壞南海珊瑚礁，大陸外交部發言人毛寧21日回應，菲方指控「子虛烏有、毫無根據」。 圖／取自大陸外交部網站
對被菲律賓指控破壞南海珊瑚礁，大陸外交部發言人毛寧21日回應，菲方指控「子虛烏有、毫無根據」。 圖／取自大陸外交部網站

【文．李有具】

菲律賓政府近期表示，中國大陸破壞菲律賓在南海地區的珊瑚礁，考慮向國際法院提起訴訟。大陸外交部發言人毛寧21日回應，菲方指控「子虛烏有、毫無根據」。

毛寧指，勸告菲律賓有關方面，不要利用「虛構的信息編排政治鬧劇」，如果菲方真的關心南海生態環境，就應當盡快拖走在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦，停止向海洋排放污水，防止持續生鏽的軍艦對海洋造成不可逆轉的損害。

大陸海警船今年8月5日以水砲攻擊菲律賓船隻，大陸海警局兩度發表聲明，指菲國運補船、海警船「非法闖入」中國南沙群島仁愛礁海域，並指菲方軍艦多年來「非法坐灘」仁愛礁，違反《南海各方行為宣言》；1999年，菲律賓登陸艦馬德雷山號，在仁愛礁（菲方稱「愛尤銀礁」）擱淺至今，菲國派遣陸戰隊員看守，但軍艦日益風化殘破，生活環境極差，菲國需要靠定期運送物資補給、加固破舊船體。

今年8月31日，大陸國防部新聞局長、國防部發言人吳謙表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島，及其鄰近海域「擁有無可爭辯的主權」，並指控美方「慫恿、支持、參與」菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送建築物資，以履行《美菲共同防禦條約》威脅中方，拿非法無效的南海仲裁案「裁決」說事，抹黑中方正當合法海上維權執法行動，吳謙指，此舉違反聯合國憲章和國際關係基本準則、違背美方在南海島礁主權問題上不持立場的公開承諾、嚴重破壞南海地區和平穩定，加劇地區緊張局勢。

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