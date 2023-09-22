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「吉林一號」高分04B星發射失敗 原因待查

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
今年6月15日，中國大陸成功發射吉林一號高分06A星等41顆衛星。
今年6月15日，中國大陸成功發射吉林一號高分06A星等41顆衛星。

【文．李有具】

中國大陸在酒泉衛星發射中心21日12時59分使用民營商業運載火箭「穀神星一號」發射「吉林一號」高分04B星，火箭飛行異常，發射任務失利，具體原因正在進一步分析排查。《吉林日報》稱，為了在酒泉衛星發射中心發射。「吉林一號」高分04B星（聯信盈達一號衛星）1日在吉林省產業園舉行出征儀式。

吉林一號是中國大陸第一套自主研發的商用遙感衛星系統，由中國科學院「長春光學精密機械與物理研究所」研製，第一組衛星是在2015年10月7日，在酒泉衛星發射中心，由長征二號丁運載火箭發射升空，截至今年年8月，吉林一號衛星工程共發射26次，在軌衛星數量131顆，可對全球任意地點，達到每天35～37次重訪。

今年6月15日，長征二號丁遙八十八運載火箭，在太原衛星發射中心，成功將吉林一號高分06A星等41顆衛星送入預定軌道，發射任務成功，刷新中國大陸發射衛星數量最多的紀錄。

至於「吉林一號」高分04B星（聯信盈達一號衛星），是吉林長光衛星、聯信盈達聯合研製的甚高分辨光學遙感衛星，可為用戶提供高清遙感影像產品。

該型號衛星在「吉林一號」高分04A星研製應用成功的基礎上，進一步提升衛星的數據獲取能力、圖像產品的無控制點定位精度，具備同軌多視立體、多條帶拼接、多目標成像等圖像獲取功能。

如果衛星發射成功，將進一步加速「吉林一號」衛星星座的組網進程，擴增「吉林一號」甚高分辨遙感資訊資源，可為國土資源普查、智慧城市、農林業開發等領域提供更豐富的遙感數據和產品服務。

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