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士官長接受花酒招待被記兩大過 行政官司敗訴面臨汰除
【文．江裴浚】
軍備局承辦採購業務的林姓士官長，因接受廠商招待喝花酒，被記兩大過處分，故希望藉由行政官司翻案，但高雄高等行政法院認為該處分無不妥。
軍備局生產製造中心第205廠林姓士官長，負責「閂鎖左導版」的採購業務，卻接受廠商招待，前往酒店、舞廳喝花酒高達22次，被檢方依違反貪污治罪條例起訴，目前正由高雄地院審理。
在2022年4月15日，軍方召開評議會，認為他違反陸海空軍懲罰法和國軍風紀維護實施規定，記大過2次。該處分已經達國軍汰除標準，將嚴重影響退休金與服公職權。
林不服指出，他接受招待金額僅6680元，所生危害甚低，且自認犯後態度良好，又稱「閂鎖左導版」採購案，是否具有職務上利害關係，仍須待法院判決確認，故要求撤銷原處分，合議庭法官開庭調查，任為行政程序並無違失，且以林男犯行而言，兩大過並無不妥。
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