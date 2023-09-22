因農產品出口爭議 波蘭停止供應烏克蘭武器

【文．江裴浚】

波蘭總理馬特烏什.莫拉維耶茨基（Mateusz Morawiecki）週三表示，因烏克蘭的農產品出口問題，波蘭已停止向烏克蘭供應武器，轉而專注於武裝自己。

在歐盟委員會不延長烏克蘭穀物進口禁令後，波蘭、匈牙利和斯洛伐克為保護本國農民，開始單方面禁止烏克蘭穀物進口，違反了歐盟內部市場規則，烏克蘭已在世界貿易組織對這三個國家提起訴訟，以示反擊。

莫拉維茨基表示，我們不再向烏克蘭轉讓武器，因為我們現在正在武裝波蘭，如果你不想處於守勢，你就必須有東西來保衛自己，同時他堅稱此舉不會危及烏克蘭的安全。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）週二在聯合國大會上含蓄抨擊了禁止烏克蘭穀物的國家：「我們在歐洲的一些朋友，他們看似在扮演自己的角色，但實際上是在幫助莫斯科。」

雖然澤連斯基沒有特別點名波蘭，但波蘭召見了烏克蘭大使作為回應。莫拉維茨基警告烏克蘭：「如果烏克蘭要使衝突升級，我們將禁止更多的烏克蘭農產品進口，烏克蘭並不了解波蘭農業的不穩定程度。」