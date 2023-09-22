游盈隆：進口蛋問題造成民意海嘯 恐將衝擊2024總統大選

【文．楊雪妍】

巴西進口蛋問題連環爆，在農業部承認冷鏈保存不當導致大量過期，更說要把5000多萬顆進口蛋銷毀，引起全網炸鍋，對於過期的進口毒蛋，財團法人台灣民意基金會今天（9/22）早上發表「關於近期進口雞蛋爭議的民意反應」的即時民調，這也呼應了此次民調的結果。

財團法人台灣民意基金會調查「農業部長陳吉仲最近（傳出想）請辭下台。一般說來，您對他近 期處理缺蛋危機的整體表現，滿不滿意？」結果發現：4.3%非常滿意，16.3%還 算滿意，25.7%不太滿意，31%一點也不滿意，17.5%沒意見，5.2%不知道、拒答。也就是說說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，二成一基本上滿意農業部長陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，五成七不滿意；值得注意的是，非常滿意有 4.3%，非常不滿意有 31%。這表示國人普遍不能接受近期政府進口雞蛋政策所帶來的各種亂象，而陳吉仲部長臨別相關政策說明的社會說服效果極其有限。

台灣民意基金會游盈隆進一步分析，國人對蔡政府近期進口雞蛋所引發相關問題的反彈和反感是強烈的、全面性的，已達民意海嘯程度。不分老少，對陳吉仲處理缺蛋危機的表現，都呈現一面倒不滿意。除了小學及以下教育程度外，對近期陳吉仲處理缺蛋危機的表現，也呈現一面倒不滿意，而且教育程度越高，不滿意比例越高。而各行各業對陳吉仲處理缺蛋危機的表現，都呈現一面倒不滿意，包括農民在內。從政黨支持看，對近期陳吉仲處理缺蛋危機的表現，國民黨支持者、民眾黨支持者、與中性選民都呈現一面倒不滿意，民進黨支持者則是陷入看法分歧的狀態。

圖／財團法人台灣民意基金會

游盈隆說，總體而言，近期政府進口雞蛋亂象引起民意強烈不滿，不分性別、年齡、 教育程度、職業背景、省籍族群、地理區域的全面性反彈，甚至相當程度超越政黨支持的界線，連民進黨支持者都有三成五不能接受。這個由下而上、突如其來的進口雞蛋風暴之強，已超出所有人的想像，它對蔡政府、陳內閣及民進黨總統與立委選情，恐將帶來極大的衝擊和災難。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2023 年 9 月 18-20 日三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1077 人，市話 753 人，手機324 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。