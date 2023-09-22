快訊

亞運桌球／鄭怡靜獨拿2點女團仍輸北韓 晉級與否未定案

李昂批不讓博愛座！她分析原因：再次提醒年輕世代「生不逢時」

屏東科技廠化學藥劑外洩冒濃煙！居民驚聞爆炸「如雷聲」 傳有消防員受傷

游盈隆：進口蛋問題造成民意海嘯 恐將衝擊2024總統大選

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／財團法人台灣民意基金會
圖／財團法人台灣民意基金會

【文．楊雪妍】

巴西進口蛋問題連環爆，在農業部承認冷鏈保存不當導致大量過期，更說要把5000多萬顆進口蛋銷毀，引起全網炸鍋，對於過期的進口毒蛋，財團法人台灣民意基金會今天（9/22）早上發表「關於近期進口雞蛋爭議的民意反應」的即時民調，這也呼應了此次民調的結果。

財團法人台灣民意基金會調查「農業部長陳吉仲最近（傳出想）請辭下台。一般說來，您對他近 期處理缺蛋危機的整體表現，滿不滿意？」結果發現：4.3%非常滿意，16.3%還 算滿意，25.7%不太滿意，31%一點也不滿意，17.5%沒意見，5.2%不知道、拒答。也就是說說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，二成一基本上滿意農業部長陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，五成七不滿意；值得注意的是，非常滿意有 4.3%，非常不滿意有 31%。這表示國人普遍不能接受近期政府進口雞蛋政策所帶來的各種亂象，而陳吉仲部長臨別相關政策說明的社會說服效果極其有限。

台灣民意基金會游盈隆進一步分析，國人對蔡政府近期進口雞蛋所引發相關問題的反彈和反感是強烈的、全面性的，已達民意海嘯程度。不分老少，對陳吉仲處理缺蛋危機的表現，都呈現一面倒不滿意。除了小學及以下教育程度外，對近期陳吉仲處理缺蛋危機的表現，也呈現一面倒不滿意，而且教育程度越高，不滿意比例越高。而各行各業對陳吉仲處理缺蛋危機的表現，都呈現一面倒不滿意，包括農民在內。從政黨支持看，對近期陳吉仲處理缺蛋危機的表現，國民黨支持者、民眾黨支持者、與中性選民都呈現一面倒不滿意，民進黨支持者則是陷入看法分歧的狀態。

圖／財團法人台灣民意基金會
圖／財團法人台灣民意基金會

游盈隆說，總體而言，近期政府進口雞蛋亂象引起民意強烈不滿，不分性別、年齡、 教育程度、職業背景、省籍族群、地理區域的全面性反彈，甚至相當程度超越政黨支持的界線，連民進黨支持者都有三成五不能接受。這個由下而上、突如其來的進口雞蛋風暴之強，已超出所有人的想像，它對蔡政府、陳內閣及民進黨總統與立委選情，恐將帶來極大的衝擊和災難。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2023 年 9 月 18-20 日三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1077 人，市話 753 人，手機324 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

批行政院進口蛋報告粉飾太平 藍委：陳建仁應下台

辭職止血沒用！陳吉仲負聲量再創新高「一人毀全黨」

賴清德希望陳吉仲離職？童子瑋澄清：賴無法干預行政權

稱陳吉仲非戰之罪 柯建銘籲在野理性面對進口蛋專報

相關新聞

「吉林一號」高分04B星發射失敗 原因待查

中國大陸在酒泉衛星發射中心21日12時59分使用民營商業運載火箭「穀神星一號」發射「吉林一號」高分04B星，火箭飛行異常，發射任務失利，具體原因正在進一步分析排查。《吉林日報》稱，為了在酒泉衛星發射中心發射。「吉林一號」高分04B星（聯信盈達一號衛星）1日在吉林省產業園舉行出征儀式。

恢復軍法審判 實為當務之急

最近軍中又發生了一件讓人極為不可思議的暴行犯上事件，不僅讓應當是紀律嚴明的軍隊蒙羞，也讓老百姓難以置信，這是負有保國衛民之責的軍人會犯下的罪行。

美軍「幽靈艦隊」悄悄溜進橫須賀 衝著大陸來

美國「海軍新聞」網站報導，駐日美軍橫須賀基地很熱鬧，因為不但有兩艘原本高度保密的無人艦艇「水手」號和「遊騎兵」號出現，而且「獨立」級瀕海戰鬥艦「奧克蘭」號也趕到。

士官長接受花酒招待被記兩大過 行政官司敗訴面臨汰除

軍備局承辦採購業務的林姓士官長，因接受廠商招待喝花酒，被記兩大過處分，故希望藉由行政官司翻案，但高雄高等行政法院認為該處分無不妥。

阮綜合醫院兄弟鬩牆 爆經營權之爭 背後巨大利益是？

有77年歷史的阮綜合醫院，是高雄知名的醫院，在創辦人阮朝英過世後，兄弟鬩牆的局面近年越演越烈，，2019年社員大會當天，前副院長阮仲烱的太太，遭不明人士毆打、2022年社員大會阮仲鏗在出席大會後，被人開車載走後被發現「路倒」，據悉，阮綜合醫院的家族內鬥最大原因，就是龐大的土地利益。

菲律賓控「破壞南海珊瑚礁」 陸外交部：子虛烏有

菲律賓政府近期表示，中國大陸破壞菲律賓在南海地區的珊瑚礁，考慮向國際法院提起訴訟。大陸外交部發言人毛寧21日回應，菲方指控「子虛烏有、毫無根據」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦