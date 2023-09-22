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共機加強擾台但「這模式」悄悄改變 美國防部這樣看

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
外媒指，近期共軍共艦擾台已不再伴隨大量媒體宣傳，而是重在演訓。 圖／取自大陸國防部新聞畫面
外媒指，近期共軍共艦擾台已不再伴隨大量媒體宣傳，而是重在演訓。 圖／取自大陸國防部新聞畫面

【文．李有具】

明年1月台灣大選倒數還有100多天，中共軍機、戰艦9月持續侵擾台周邊海、空域，對台施加強大的軍事壓力恫嚇，而且解放軍軍機侵擾台灣架次持續攀升，破紀錄新高，《華爾街日報》21日指，此次解放軍在「不動聲色」情況下出動大機群和數量龐大的船艦，侵擾台灣周邊海空域，更加引入注目。

《華爾街日報》分析，以往解放軍在台灣周邊海空域演習或戰巡，都伴以強大的宣傳攻勢，大陸外交部或國台辦都會出面警告，「台獨勢力及其與外部勢力勾連」，但這次，解放軍機艦大舉出動，北京官方卻保持沉默。

報導引述台灣政府、防衛專家表示，解放軍最近的演訓活動，目的似乎不是為了傳遞政治訊息，而是重在演訓。解放軍正試圖演練、增強封鎖、壓制台灣自然地理優勢，以及阻止美軍馳援台灣的能力。

《美國之音》分析，儘管解放軍埋頭演練對台海封鎖，但美國國防部認為，解放軍對台灣實施封鎖難度極其大，風險也極其高。美國主管印太安全事務的助理防長拉特納（Ely Ratner），19日在美國眾議院軍事委員會聽證會上指出，封鎖很可能不會成功，且對中共來說，它將不得不考慮最終是否開始襲擊商船，這意味極大的升級風險。

美軍參謀首長聯席會議戰略、計劃和政策副主任麥基（Joseph McGee）陸軍少將表示，雖然認為這是一個選項，但當在作軍事選項時，這可能不是一個可行的選項，因為封鎖談起來容易、做起來很難。

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