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「人類已開啟地獄之門」 聯合國秘書長：「這事情」已遲做了幾十年

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
聯合國秘書長古特瑞斯20日在「氣候雄心峰會」上警告，氣候變遷導致的高溫正對全球產生可怕的影響。 圖／截自聯合國網站
聯合國秘書長古特瑞斯20日在「氣候雄心峰會」上警告，氣候變遷導致的高溫正對全球產生可怕的影響。 圖／截自聯合國網站

【文．李有具】

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）20日在「氣候雄心峰會」（Climate Ambition Summit）上警告，氣候變遷導致的高溫，正對全球產生可怕的影響；農民的莊稼被洪水摧毀、全球出現破紀錄的高溫和歷史性的野火，疾病因酷熱滋生，「人類已經開啟了地獄之門」（Humanity has opened the gates to hell.）

古特瑞斯表示，在這場全球氣候危機中，與面臨的挑戰規模相比，人們採取行動實在太少。若再不改變，我們將走向一個危險和不穩定的世界，呼籲各國加緊實施減少排放的措施。

這場「氣候雄心峰會」是12月COP28峰會（聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議）的前哨站。古特雷斯也表示，對氣候採取的行動，跟所面臨的挑戰相比，明顯不足，如果再不改變，大家會走向危險和不穩定的世界，會議目的在於增強對氣候行動的雄心。

事實上，中國大陸、美國、印度、俄羅斯、日本這5個二氧化碳排放量前5名的國家領袖，都沒有出席此次峰會；儘管會議在紐約舉辦，美國氣候特使有出席，英相蘇納克（Rishi Sunak）也被排除在名單外，因削弱英國的氣候承諾計劃，在國內引起強烈反彈。

古特雷斯也呼籲，各國要在承諾的期限內，逐步淘汰化石燃料排放，還要大幅增加資金，幫中低收入國家轉向清潔能源，才能更好應對氣候變遷、極端氣候，「我們落後了幾十年，現在要彌補利益集團，從化石燃料中獲取數十億美元的利益和時間。」

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