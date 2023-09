「人類已開啟地獄之門」 聯合國秘書長：「這事情」已遲做了幾十年

【文.李有具】

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)20日在「氣候雄心峰會」(Climate Ambition Summit)上警告,氣候變遷導致的高溫,正對全球產生可怕的影響;農民的莊稼被洪水摧毀、全球出現破紀錄的高溫和歷史性的野火,疾病因酷熱滋生,「人類已經開啟了地獄之門」(Humanity has opened the gates to hell.)

古特瑞斯表示,在這場全球氣候危機中,與面臨的挑戰規模相比,人們採取行動實在太少。若再不改變,我們將走向一個危險和不穩定的世界,呼籲各國加緊實施減少排放的措施。

這場「氣候雄心峰會」是12月COP28峰會(聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議)的前哨站。古特雷斯也表示,對氣候採取的行動,跟所面臨的挑戰相比,明顯不足,如果再不改變,大家會走向危險和不穩定的世界,會議目的在於增強對氣候行動的雄心。

事實上,中國大陸、美國、印度、俄羅斯、日本這5個二氧化碳排放量前5名的國家領袖,都沒有出席此次峰會;儘管會議在紐約舉辦,美國氣候特使有出席,英相蘇納克(Rishi Sunak)也被排除在名單外,因削弱英國的氣候承諾計劃,在國內引起強烈反彈。

古特雷斯也呼籲,各國要在承諾的期限內,逐步淘汰化石燃料排放,還要大幅增加資金,幫中低收入國家轉向清潔能源,才能更好應對氣候變遷、極端氣候,「我們落後了幾十年,現在要彌補利益集團,從化石燃料中獲取數十億美元的利益和時間。」