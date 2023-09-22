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巴西蛋是壓倒賴清德最後一根稻草？！ 柯文哲要賴神調查 聲量躍上第一名

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導製圖
圖／獨家報導製圖

【文．楊雪妍】

昨(20)日全網熱議的新聞仍然是巴西蛋，只是這次是柯文哲直接質問賴清德「要不要調查，你不是政府一員嗎？」，究竟巴西蛋是否壓倒賴清德的最後一根稻草呢?讓我們看下去!。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/21到9/22的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升第一名，聲量是21,703 (上升3)，第二名是賴清德，聲量是20,370 (下降1)，第三名是侯友宜，聲量是13,308，第四名是郭台銘，聲量是12,422 (下降2)。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名柯文哲位居第一名，主要是TVBS 新聞的FB在討論「快訊／柯文哲怒了！「我直接挑戰賴清德」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有6656筆，網友表示「加油丫伯」、「柯P加油」、「支持」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是ETtoday分享雲的FB在討論「賴清德肯定陳吉仲表現 侯辦轟「把人民當塑膠」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1082筆，網友表示「侯市長–把你的新北市責任付起來–不然落跑市長這個名詞怎麼來的？」。排名第三名的侯友宜，主要是聯合新聞網的FB在討論「侯友宜26年前南非使館救出嬰兒 舊金山相見歡」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1101筆，網友表示「要感謝(謝長廷)。」。第四名的柯文哲，主要是三立新聞的FB在討論「郭台銘民調新低、厭惡度第一！黃暐瀚揭「關鍵原因」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1322筆，網友表示「支持郭」。

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