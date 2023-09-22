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美軍「幽靈艦隊」悄悄溜進橫須賀 衝著大陸來

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
美軍無人艦艇「水手號」18日駛入日本橫須賀港。 圖／取自@HNlEHupY4Nr6hRM
美軍無人艦艇「水手號」18日駛入日本橫須賀港。 圖／取自@HNlEHupY4Nr6hRM

【文．楊俊斌】

美國「海軍新聞」網站報導，駐日美軍橫須賀基地很熱鬧，因為不但有兩艘原本高度保密的無人艦艇「水手」號和「遊騎兵」號出現，而且「獨立」級瀕海戰鬥艦「奧克蘭」號也趕到。

這些美國軍艦罕見同時訪問橫須賀，可能是為了展示美國與日本的軍事合作。而印度《歐亞時報》則報導，美國海軍這支「幽靈艦隊」就是衝著中國而來。

「水手」號和「遊騎兵」號無人艦艇並不出色，都是由商業快速補給船改裝而來，通過艦上貨櫃箱中搭載的不同設備，來執行自主航行和其他任務。

《歐亞時報》報導，中國發展「區域拒止/反介入」戰略迫使美國海軍遠離中國海岸線，而美國海軍則提出分散部署、通過網絡化指揮實現聯合打擊的分布式海上作戰等新概念。

航母、神盾驅逐艦等大型艦艇可能在解放軍海空火力前，比較容易成為目標，一旦被擊沉，美軍無論是在財政和人力損失，還是在政治輿論都是難以承受的。

無人艦艇具備建造和維護成本低等優點，可以大量建造以緩解當前美國海軍艦艇數量相對不足的問題，而且還能避免執行高風險任務時的人員損失。

美國海軍規劃未來將建造77艘到140艘大中型無人艦艇作為現役有人艦艇的補充。美軍發展這些無人艦艇，就是衝著中國海軍來的。

從2018年開始，在「幽靈艦隊霸主」計劃的名義下，美國海軍這些無人艦艇接受測試。2019年，美國海軍成立水面開發第一中隊，負責提出新的戰術、作戰能力和作戰概念，包括如何運用這些無人水面艦艇。除了最基本的無人航行、自動避障等功能外，潛在用途還包括執行電子戰任務、收集情報、反潛和掃雷作戰等。

2022年9月，五角大廈公佈一段「幽靈艦隊霸主」計劃的無人艦艇發射「標準-6」遠程防空飛彈的視頻，最大射程超過240公里，可以攔截多種空中與海上目標，包括巡弋飛彈、固定翼飛機和直升機，甚至攔截高超音速飛彈。

美國海軍學會網站表示，這些無人艦艇可以安裝MK70集裝箱式飛彈發射系統，從而快速地獲得飛彈發射能力。還配備了洛克希德·馬丁公司開發的「神盾」作戰系統，可與艦隊中的其他「神盾」戰艦連接，以獲得必要的目標作戰數據。

在「環太平洋2022」多國聯合演習中，美國海軍演練了有人和無人平台聯合發射導彈打擊水面艦艇的科目。

《歐亞時報》報導，日本和菲律賓等國島嶼密布，非常有利於無人艦艇這種小型海上目標的部署，可以通過分散部署，減少被發現的可能性，提高己方艦艇的戰場生存能力，同時還能夠以高效能的中遠程飛彈武器，集中火力發起進攻，達成控制制海權與火力投送的目的。

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