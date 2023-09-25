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俄羅斯結盟北韓、伊朗、中國 對抗西方國家

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
2017年6月21日，韓國國防部展示一架墜落的北韓無人機。 圖／環球時報
2017年6月21日，韓國國防部展示一架墜落的北韓無人機。 圖／環球時報

【文．楊俊斌】

就跟打群架一樣，而不是「釘孤支」，烏克蘭找上了老大美國，要錢、要人、呼朋引伴，美國找來歐洲國家、北大西洋公約組織，甚至日本、韓國統統拖下水，就是要把俄羅斯打得趴在地上。

只是俄羅斯一看對方找來一堆人，也動員了自己的麻吉，先是跟中國大陸交心，有糧有彈，再和北韓交流，金正恩走了一趟俄羅斯，雖收了一件防彈衣跟六架無人機，但北韓將可能拿出砲彈，換取俄羅斯的科技援助，雙方各取所需，而多了北韓的承諾之後，俄羅斯更有底氣跟烏克蘭殺伐。

現在俄羅斯防長紹依古更找上了伊朗，連伊朗造的飛彈都要。伊朗也是美國制裁的國家，但靠著中國和俄羅斯科技的支援，也發展出屬於自己的軍火風格，雖比不上老美的精密但用來威脅還是管用的。

至少抱團取暖有兄弟支援，打起群架至少一旁還有人幫忙搖旗吶喊。

但國際局勢很難預期，美國就找上了越南，看起來有化敵為友的感覺，和印度早就眉來眼去，只要西方世界再多給一些好處，印度多傾向西方多一點，也不是沒有機會。

這場俄烏戰爭，就跟小朋友打架一樣，大家各自找自己的朋友，看起來好像準備大幹一場，但真正動手就是俄烏雙方，只是要打到如何，原本旁觀的人是不是會下場助拳，由「釘孤支」變打群架，一切都很難說。

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