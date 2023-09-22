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俄羅斯無人機侵襲烏克蘭空軍基地 擊毀MiG-29戰機

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
俄羅斯神風無人機成功偷襲停在機場的烏克蘭MiG-29戰鬥機。 圖／取自Twitter
俄羅斯神風無人機成功偷襲停在機場的烏克蘭MiG-29戰鬥機。 圖／取自Twitter

【文．楊俊斌】

俄羅斯的神風無人機成功擊中停在機場的烏克蘭MiG-29戰機，前幾日，烏克蘭特戰部隊才擊毀了一艘基洛級潛艦，在艇身上開了兩個大洞，這艘潛艦要重回服役應該是沒辦法了。

俄羅斯長程神風無人機，成功侵入烏克蘭南部的一處軍用機場，並擊毀了一架停在機場跑道的MiG-29戰鬥機。這項攻擊也顯示烏克蘭面對體積小、難偵測的無人機，也是沒有辦法事先防範的。

根據防衛部落格(Defense Blog)報導，遇襲的地方是在第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk region)的多爾金採沃空軍基地(Dolgintsevo air base)，俄羅斯動用的柳葉刀無人機，擊中並損壞了烏克蘭的MiG-29 戰機，烏克蘭的戰機數量並不多。

俄羅斯發布的影片顯示，這場襲擊有2架無人機執行，觀察的無人機一直懸停在機場上空，指引另一架神風無人機前來攻擊，而且從頭至尾，烏克蘭防空系統都沒有發現，或許並未啟動，也或許根本不起作用。

俄羅斯媒體報導，這是一種新型遠程遊蕩彈藥，有更長的飛行距離，可以作為深度打擊武器。

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