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烏克蘭戰爭恐再升級 俄羅斯加大武器產量

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
烏拉爾瓦貢扎沃德坦克工廠。 圖／俄新社
烏拉爾瓦貢扎沃德坦克工廠。 圖／俄新社

【文．楊俊斌】

俄羅斯最大的武器生產商為補充其在烏克蘭的軍隊裝備，已把某些軍事裝備的產量提高10倍以上，大幅增加了飛彈、無人機、戰鬥車輛和火炮的產量。

俄羅斯總統普丁先前已下令加快武器生產，以確保莫斯科在烏「特別軍事行動」的目標。控制俄羅斯大部分軍火業的俄羅斯國家技術集團公司軍火綜合體工業主管貝漢·奧茲多耶夫說，各種類型武器的產量增加了2到10倍。

奧茲多耶夫稱，有些類型的武器產量增加了「數十倍」，「我們正以巡航速度前進，所有煙囪都在冒煙」。他說，坦克、裝甲車、火箭發射器、火炮、「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈、「鎧甲」中程飛彈和「匕首」高超音速飛彈的產量有顯著的增長。

受到西方制裁的俄羅斯國家技術集團公司控制著800個俄羅斯民用和防務實體，是俄羅斯最大的武器生產商。美國財政部稱該公司是「俄羅斯防務、工業、技術和製造業的基石」。

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