俄羅斯防長紹伊古訪伊朗 參觀無人機、飛彈

【文．楊俊斌】

俄羅斯國防部長紹伊古日前訪問伊朗，20日參觀伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊的軍事裝備展，伊方人員向其展示伊朗無人機、飛彈系統、防空系統等裝備。

伊朗過去在中國軍方的支持之下，包括在無人機的發展、各式飛彈的研發之下，已經有跨代式的發展，自成一格而且有相當的生產能力。

俄國國防部表示，軍事裝備展上展示的是伊朗最新型無人機、在伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊服役的飛彈系統等，包括戰術飛彈系統、遠程彈道飛彈和中程彈道飛彈，在展品中還有繳獲自美方的無人機。紹伊古還在參觀完展覽後在貴賓簿上留言。

伊朗和俄羅斯的軍事合作關係密切，伊朗在核子武器的發展過程中，少不了俄羅斯的影子。近日美國和伊朗進行換俘，雙方似乎有降低緊張關係的跡象。