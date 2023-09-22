俄羅斯防長紹伊古訪伊朗 參觀無人機、飛彈
【文．楊俊斌】
俄羅斯國防部長紹伊古日前訪問伊朗，20日參觀伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊的軍事裝備展，伊方人員向其展示伊朗無人機、飛彈系統、防空系統等裝備。
伊朗過去在中國軍方的支持之下，包括在無人機的發展、各式飛彈的研發之下，已經有跨代式的發展，自成一格而且有相當的生產能力。
俄國國防部表示，軍事裝備展上展示的是伊朗最新型無人機、在伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊服役的飛彈系統等，包括戰術飛彈系統、遠程彈道飛彈和中程彈道飛彈，在展品中還有繳獲自美方的無人機。紹伊古還在參觀完展覽後在貴賓簿上留言。
伊朗和俄羅斯的軍事合作關係密切，伊朗在核子武器的發展過程中，少不了俄羅斯的影子。近日美國和伊朗進行換俘，雙方似乎有降低緊張關係的跡象。
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