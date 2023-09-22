阮綜合醫院兄弟鬩牆 爆經營權之爭 背後巨大利益是？

【文．楊允曦】

有77年歷史的阮綜合醫院，是高雄知名的醫院，在創辦人阮朝英過世後，兄弟鬩牆的局面近年越演越烈，，2019年社員大會當天，前副院長阮仲烱的太太，遭不明人士毆打、2022年社員大會阮仲鏗在出席大會後，被人開車載走後被發現「路倒」，據悉，阮綜合醫院的家族內鬥最大原因，就是龐大的土地利益。

由於位在高雄苓雅區的阮綜合醫院，地處亞洲新灣區發展核心內，距離三多商圈也不遠，院區總面積達1612坪，是高雄現今發展最甚旺的1個區域，這塊土地如果換算成單坪上看200萬以上，總金額就達33億多元，整個土地價值相當可觀。除此之外，阮綜合旗下的「阮綜合社團法人」，「豐疇控股公司」，以及「阮健康事業公司」3大事業體的相關利益也不容小覷，因此創辦人阮朝英過世後，4個兒子共同經營3大事業體，但好景不常，二兒子阮仲垠2006年因心肌梗塞過世，三兒子阮仲洲就買下了二哥以及姪女的5%的股份，並聘用李姓特助後，家族內鬥就爆發了。

2019年8月，前副院長阮仲烱的太太在社員大會前被痛毆，還躺在病床上出席股東會，阮綜合醫院前副院長阮仲烱控訴，幕後黑手就是現任的董座3哥阮仲洲，阮綜合醫院前副院長阮仲烱說：「一直人事異動，就是要把我弄掉，我就沒有權力。」，兇嫌落網後，供稱是行車糾紛，但真正的犯案動機，被懷疑和醫院經營權有關。2022年，更傳出老大阮仲鏗在出席大會後，被人開車載走後被發現「路倒」。

據悉，知情人士表示李特助在阮綜合裡頭就包了很多工程，而且阮仲洲在聘用李特助後開始獨攬大權，並把家族成員一一解職，看上的就是阮綜合醫院的土地利益，知情人士說：「背後是不是有人看到這些利益，然後企圖洗腦其他的家族成員，然後誘騙他們之後，就是設一些圈套之後，想要來得到土地上頭的利益。」

但委任律師委任律師葛光輝駁斥以上說法：「在會員大會上，李先生的發言都非常的平和，同時對方也有去向高雄地檢署提告，並且早就已經經過高雄地檢署，檢察官嚴密調查之後，給予李先生不起訴處分，還其清白。」，然而阮家的內鬥風暴，似乎沒有停歇的意味。