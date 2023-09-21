進口蛋三巨頭落跑 Lin bay好油：製造斷點 恐怖的在後面

【文．沈世鵬】

進口巴西蛋爭議延燒，農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘表示，農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢雙雙請辭，畜牧司長也即將被調職，進口雞蛋案「關鍵三巨頭」皆異動，將造成斷點，到底巴西進口蛋剩下多少？流向為何？政府依然有責任向國人交代清楚。

陳吉仲請辭人事案於今天正式生效，林裕紘在接受媒體訪問時表示，陳吉仲與畜產會董事長林聰賢請辭後，身為督導人的畜牧司長也即將被調職，這等於是讓進口雞蛋政策的「關鍵三巨頭」都異動，等於讓問題出現斷點，留下爛攤子給行政院長陳建仁。

他說，不只巴西蛋，農業部年初第一批進口的土耳其蛋品質不佳，很多都放到過期，日前在虎尾查到的200多萬顆過期蛋，其中2批就來自土耳其，從4月進口到現在，也已經過期1個多月。因此，到底政府進口的蛋究竟剩下多少？流向到哪裡？這些問題政府都要講清楚，不是陳吉仲下台就沒事。

國民黨主席朱立倫也表示，相信大家可以感受到台灣從「缺蛋」變成「買貴蛋」，到現在又變成品質不好、過期的蛋，非常遺憾副總統賴清德、行政院都不見了，民進黨立委也都躲起來了，這才是民眾怒火的來源。他說，陳吉仲應該下台，但更重要的是民進黨政府要負起責任，把所有事情對外說明清楚。

國民黨智庫副執行長凌濤則說，陳吉仲下台卻不認錯，也把問題全推給假消息，「溜之大吉」丟下爛攤，賴清德還要默不吭聲多久？

對於農業部準備如何處理目前已知的5402萬顆過期雞蛋，代理部長的農業部次長陳駿季表示，這批雞蛋將運用於堆肥或廚餘，若是做堆肥處理，只需要運輸費用。至於銷毀費用、執行的業者名單為何，陳駿季則未明確提出說明。

對此，林裕紘表示，5千多萬顆雞蛋若要銷毀，目前台灣能處理的堆肥場沒有那麼多，5千多萬顆雞蛋大概有15萬箱，大概是3、4千噸，一般堆肥場要吃掉100噸都很吃力，何況3000多噸。況且，堆肥場若距離市區或民宅過近，業者也不敢接，因為實在太臭了，「真正恐怖的事情才剛剛要開始！」