快訊

北榮9月26日上午開放新冠XBB疫苗網路預約接種 27日開打

中職／味全龍啦啦隊傳遭粉絲亂摸 寧寧：請不要觸碰我的身體

女星剃度出家突「蓄髮現身」 驚吐演藝圈心酸史：死也要死在家

進口蛋三巨頭落跑 Lin bay好油：製造斷點 恐怖的在後面

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘表示，進口雞蛋「關鍵三巨頭」皆異動，將造成斷點。 圖／引自陳吉仲臉書
農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘表示，進口雞蛋「關鍵三巨頭」皆異動，將造成斷點。 圖／引自陳吉仲臉書

【文．沈世鵬】

進口巴西蛋爭議延燒，農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘表示，農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢雙雙請辭，畜牧司長也即將被調職，進口雞蛋案「關鍵三巨頭」皆異動，將造成斷點，到底巴西進口蛋剩下多少？流向為何？政府依然有責任向國人交代清楚。

陳吉仲請辭人事案於今天正式生效，林裕紘在接受媒體訪問時表示，陳吉仲與畜產會董事長林聰賢請辭後，身為督導人的畜牧司長也即將被調職，這等於是讓進口雞蛋政策的「關鍵三巨頭」都異動，等於讓問題出現斷點，留下爛攤子給行政院長陳建仁。

他說，不只巴西蛋，農業部年初第一批進口的土耳其蛋品質不佳，很多都放到過期，日前在虎尾查到的200多萬顆過期蛋，其中2批就來自土耳其，從4月進口到現在，也已經過期1個多月。因此，到底政府進口的蛋究竟剩下多少？流向到哪裡？這些問題政府都要講清楚，不是陳吉仲下台就沒事。

國民黨主席朱立倫也表示，相信大家可以感受到台灣從「缺蛋」變成「買貴蛋」，到現在又變成品質不好、過期的蛋，非常遺憾副總統賴清德、行政院都不見了，民進黨立委也都躲起來了，這才是民眾怒火的來源。他說，陳吉仲應該下台，但更重要的是民進黨政府要負起責任，把所有事情對外說明清楚。

國民黨智庫副執行長凌濤則說，陳吉仲下台卻不認錯，也把問題全推給假消息，「溜之大吉」丟下爛攤，賴清德還要默不吭聲多久？

對於農業部準備如何處理目前已知的5402萬顆過期雞蛋，代理部長的農業部次長陳駿季表示，這批雞蛋將運用於堆肥或廚餘，若是做堆肥處理，只需要運輸費用。至於銷毀費用、執行的業者名單為何，陳駿季則未明確提出說明。

對此，林裕紘表示，5千多萬顆雞蛋若要銷毀，目前台灣能處理的堆肥場沒有那麼多，5千多萬顆雞蛋大概有15萬箱，大概是3、4千噸，一般堆肥場要吃掉100噸都很吃力，何況3000多噸。況且，堆肥場若距離市區或民宅過近，業者也不敢接，因為實在太臭了，「真正恐怖的事情才剛剛要開始！」

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

追加告發陳吉仲、林聰賢教唆犯罪 羅智強、張斯綱願助廠商提國賠

【即時短評】農業部代理部長陳駿季 如何救火平爭議？

落跑部長陳吉仲擔任賴神副手！？ 賴清德總統聲量躍升第一

影／陳吉仲請辭被傳民進黨派系鬥爭 鄭文燦：完全沒事實依據猜測

相關新聞

進口蛋三巨頭落跑 Lin bay好油：製造斷點 恐怖的在後面

進口巴西蛋爭議延燒，農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘表示，農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢雙雙請辭，畜牧司長也即將被調職，進口雞蛋案「關鍵三巨頭」皆異動，將造成斷點，到底巴西進口蛋剩下多少？流向為何？政府依然有責任向國人交代清楚。

巴西蛋重傷賴清德？郭正亮爆10月致命衝擊：ECFA釜底抽薪

進口蛋風波演變成食安風暴，農業部長陳吉仲請辭今（21日）生效，對總統大選也帶來一定影響，民調顯示，民進黨總統參選人賴清德雖仍居第一，但近幾次民調百分比已往下降。不過，前立委郭正亮認為，與其說進口蛋重賴清德，下個月很可能再出現致命衝擊，也就是大陸商務部宣布對台貿易壁壘調查結果，中止ECFA釜底抽薪。

恐懼極右翼崛起 德國綠黨也呼籲限制移民

為了阻止民心持續傾向極右翼，一向友善對待移民的德國綠黨，近日也開始呼籲驅逐非法移民。

追進口蛋流向 張善政提全台首份專案報告

進口蛋爭議延燒，行政院預計21日向立法院提出進口蛋專案報告，化解社會疑慮。但桃園市長張善政20日已率全台之先，到桃園市議會進行稽查進口雞蛋流向專案報告。張善政表示，液蛋的追查需要花時間，市府還會繼續努力。

陳吉仲哽咽稱不懂政治 徐巧芯：1450始祖就是農業部

陳吉仲請辭農業部長後，出席「第17屆農金獎」頒獎典禮當場哽咽說「講到農漁民我就哽咽」，並強調自己不懂政治，要大家繼續支持農業部。國民黨北市議員徐巧芯砲轟，1450的始祖就是農業部，陳吉仲道歉歸道歉，顯然還死不認錯；有媒體人則驚爆，陳吉仲請辭下台是早就鋪排好的，但陳吉仲是抗拒的。

華為出新手機、美商務部長「不悅」 陸外交部：反對美方「泛化國安概念」

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近期表示，在她訪問中國期間，華為推出搭載先進晶片的新型手機，讓她感到不悅（upset），大陸外交部發言人毛寧20日在記者會表示，中方一貫反對美方泛化國家安全概念。毛寧還表示，「華為選擇什麼時候推出新款手機，這是企業自己的決定，我不了解。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦