巴西蛋重傷賴清德？郭正亮爆10月致命衝擊：ECFA釜底抽薪

【文．邢雲】

進口蛋風波演變成食安風暴，農業部長陳吉仲請辭今（21日）生效，對總統大選也帶來一定影響，民調顯示，民進黨總統參選人賴清德雖仍居第一，但近幾次民調百分比已往下降。不過，前立委郭正亮認為，與其說進口蛋重賴清德，下個月很可能再出現致命衝擊，也就是大陸商務部宣布對台貿易壁壘調查結果，中止ECFA釜底抽薪。

大陸商務部先前宣布，將結合對台貿易壁壘調查結果研究中止或部分中止ECFA項下，給予台灣產品的關稅優惠，國台辦更順勢表明認同此舉，引發台灣業界和民眾擔憂受到衝擊。對此，前立委郭正亮昨（20日）就表示，「中國大陸不會跟你講說ECFA要廢止，他是給你釜底抽薪，對ECFA進口大陸的項目加稅，這個可能性非常高，但真正加稅也是1月12日之後」，引發討論。

郭正亮20日在政論節目《下班瀚你聊》表示，「我覺得賴清德回穩到38％的機率還是很高？10月還有一個很大挑戰，就是兩岸。因為從未發生，是有一個衝擊進來。」他說，這不是國內執政無能造成的，而是ECFA貿易壁壘問題衝擊是否會很大？郭正亮直言，「中國大陸不會跟你講ECFA要廢止，但就是給你釜底抽薪，對ECFA進口大陸項目加稅，這個可能性是非常高的，但真正加稅也是1月12日之後」。

郭正亮提議，「這就看國民黨敢不敢這樣選，就是說『如果選賴清德，後面就一定是加稅，因為大陸不願跟你接觸，但如果是我當選，我有能力去斡旋，我跟大家承諾，我一定想辦法挽回』」，郭正亮最後表示，這個影響遠遠超過任何農產品出口，每一項都是上百億的損失」。