恐懼極右翼崛起 德國綠黨也呼籲限制移民

【文．江裴浚】

為了阻止民心持續傾向極右翼，一向友善對待移民的德國綠黨，近日也開始呼籲驅逐非法移民。

本週一（18日）德國綠黨主席理卡達·朗（Ricarda Lang）批評，當前執政的聯合政府未確實遣返無正當理由滯留德國者，由於綠黨長期在移民議題上主張溫和路線，不同以往的言論一出引發譁然。

卡達·朗說：「政府必須採取行動，避免越來越多的人來到這裡，也必須在非歐盟國家的遣返協議上取得進展，以促進驅逐工作。」

不只是綠黨，自由民主黨也在週一表示，要消減尋求庇護者的社會福利，同時希望將摩洛哥、突尼斯和阿爾及利亞定為「安全原籍國」，以便更容易的遣返來自這些國家的尋求庇護者。

美媒《政客》（Politico）指出，這些行動凸顯了由社會民主黨、自由民主黨和綠黨組成的德國執政聯盟開始恐慌，由於移民人數不斷上升，在今年8月份就發生了1.5萬起的非法越境事件，比7月份增加了40％，使得越來越多的德國人轉而支持更加右派的政黨。

根據北德廣播公司（NDR）在本週二公佈的民調，極右翼的另類選擇黨（AfD）已成為梅克倫堡-佛波門州（Mecklenburg-Vorpommern）最強大的政治力量，使該州成為繼勃蘭登堡州、圖林根州和薩克森州之後，極右翼在民調中領先的第四個德國東部州。