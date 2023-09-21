追進口蛋流向 張善政提全台首份專案報告

【文．林齊萩】

進口蛋爭議延燒，行政院預計21日向立法院提出進口蛋專案報告，化解社會疑慮。但桃園市長張善政20日已率全台之先，到桃園市議會進行稽查進口雞蛋流向專案報告。張善政表示，液蛋的追查需要花時間，市府還會繼續努力。

張善政5月即啟動食安聯合稽查小組，並在本月11日發生台農巴西進口雞蛋誤標效期事件後，市府食安聯合稽查小組更加強稽查，從工廠、倉儲、賣場、連鎖超商到傳統超商及商店，一家一家查訪，確保民眾食安。

今年5月25日發生泰國進口發霉蛋事件，張善政隨即指示市府啟動食安聯合稽查小組， 9月11日發生台農巴西進口雞蛋誤標效期事件後，市府食安聯合稽查小組更加強稽查。

此外，桃園農業局更強化畜牧場生產端源頭管理，並持續掌握雞蛋供應情形。教育局也啟動校園使用蛋品查核訪視，確保學生飲食安全；經發局亦主動了解公有市場、糕餅業等蛋品來源。

市府食安聯合稽查小組15日更兵分8路至大賣場超市、傳統商行、洗選場及蛋品工廠追查進口蛋品，稽查發現仲毅農產品公司將自巴西進口的雞蛋生產為未殺菌液蛋，產地標為台灣，並批發賣給糕餅店。另，該廠散裝籃蛋販售時未標示品名及產地，衛生局要求業者18日前至下游商家包括自助餐、小吃店等，採自主預防下架回收。

在農業部18日晚間公布冷鏈倉儲地點後，市府食安聯合稽查小組隔天即查核全日物流公司桃園觀音倉，及好好國際物流公司委好食在公司儲存進口雞蛋，兩處倉儲現場均有過期雞蛋，但產品外箱貼有過期品禁出及報廢品待銷毀字樣。

不過，另發現2家業者共14批、149萬2200顆即期蛋，已出貨給6縣市10家蛋品商，出貨時距效期日僅剩下7天，市府食安聯合稽查小組將持續追查。

張善政亦相當關心學童營養午餐，19日宣布即日起營養午餐禁用液蛋，教育局亦安排學校營養師至6家食材供應商及17家團膳廠商，查核蛋品使用來源，目前查核結果均符合規定，後續會持續關注。

市府消保官也針對轄內超市、賣場、市場等店家加強稽查，避免有哄抬雞蛋價格或囤積的情況，保障民眾消費權益。