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陳吉仲哽咽稱不懂政治 徐巧芯：1450始祖就是農業部

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
陳吉仲請辭農業部長後自稱自己不懂政治，國民黨北市議員徐巧芯砲轟，1450的始祖就是農業部。 圖／引自徐巧芯臉書
陳吉仲請辭農業部長後自稱自己不懂政治，國民黨北市議員徐巧芯砲轟，1450的始祖就是農業部。 圖／引自徐巧芯臉書

【文．沈世鵬】

陳吉仲請辭農業部長後，出席「第17屆農金獎」頒獎典禮當場哽咽說「講到農漁民我就哽咽」，並強調自己不懂政治，要大家繼續支持農業部。國民黨北市議員徐巧芯砲轟，1450的始祖就是農業部，陳吉仲道歉歸道歉，顯然還死不認錯；有媒體人則驚爆，陳吉仲請辭下台是早就鋪排好的，但陳吉仲是抗拒的。

陳吉仲請辭人事案於今天正式生效，他在昨天特別出面主持任內最後一場頒獎典禮，利用致詞機會哽咽地說，「講到農漁民，我就哽咽。我最後就是要真的代表全國農漁民感謝各位對農漁民的照顧，拜託繼續支持農漁業部門」。

副總統賴清德則表示，陳吉仲是農家子弟，懷抱理想進入政府部門，7年多來不辭辛勞出現在台灣每一個農民需要的地方，解決各種困難，所以要跟陳吉仲說一聲「辛苦了，7年來辛苦了」。

外界質疑辭職與民進黨派系之爭有關，陳吉仲在回應媒體提問時則表示，「政治的議題我可能要請教你們，因為我完全不太懂」。

面對陳吉仲自稱不懂政治，徐巧芯抨擊，1450的始祖就是農業部，各部會編列特別多宣傳預算的機關也在農業部，製造出一堆網軍，不斷替陳吉仲宣傳，導致後來在網路就有人把支持陳吉仲的人稱為「吉娃娃」。

徐巧芯說，「吉娃娃」的頭號大將就是代表民進黨參選立委的吳音寧，在陳吉仲雞蛋事件中不斷說吉仲部長要挺住，顯然是「你愈黑我愈挺」。如今，陳吉仲的說法就代表他道歉沒誠意，死不認錯。

資深媒體人黃揚明在政論節目則表示，如果陳吉仲是心甘情願的請辭，其實19日傍晚的記者會就可以公開講已經請辭，就是因為心不甘情不願，覺得自己都是做對的事。

黃揚明進一步說，其實18日晚上府院黨高層已經定案，要陳吉仲在週四行政院會結束後就離開，但陳吉仲到了19日仍完全不認錯，「整體來講是鋪排好了，但陳吉仲是抗拒的」。

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