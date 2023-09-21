華為出新手機、美商務部長「不悅」 陸外交部：反對美方「泛化國安概念」

【文．李有具】

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近期表示，在她訪問中國期間，華為推出搭載先進晶片的新型手機，讓她感到不悅（upset），大陸外交部發言人毛寧20日在記者會表示，中方一貫反對美方泛化國家安全概念。毛寧還表示，「華為選擇什麼時候推出新款手機，這是企業自己的決定，我不了解。」

雷蒙多先前在8月27日至30日訪問中國大陸4天，但華為在美國3年晶片封鎖下，低調推出新款5G手機，雷蒙多19日出席美國眾議院一場關於「晶片與科學法案」聽證會，就美國半導體發展現狀發表講話，會上共和黨眾議員伊薩（Darrell Issa）提到，華為發布新機時雷蒙多正在中國，「妳被這款手機突襲了」。

雷蒙多在聽證會上提到，在美國看來，沒有證據指向中方可以量產這款新機中搭載的高階晶片。她也提到，「我們會千方百計利用所有可用工具，阻止中國發展不利美國的科技能力。」

毛寧在記者會上則指，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業這種歧視性和不公平的做法。毛寧稱，破壞自由貿易原則和國際經貿規則，也會擾亂全球的產供鏈穩定，不符合任何一方的利益。「我們也想告訴美方，遏制打壓是阻擋不了中國發展的，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。」